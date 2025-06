Reconocimiento de la ONU a México

ONU

El Informe de la Organización de Naciones Unidos sobre drogas correspondiente al 2025 está plagado de noticias malas, pero contiene, en contraste, una buena para México y Estados Unidos.

Producción y consumo de estupefacientes alcanzan niveles históricos. A pesar de todos los programas en marcha, que por cierto muestran notables ineficiencias, se está produciendo más cocaína que nunca, comenzando por la Colombia de Gustavo Petro. Ecuador, por su fragilidad institucional, es el país en donde están creciendo más rápido los asesinatos vinculados al tráfico de drogas.

En contraste, la ONU encontró una disminución en los fallecimientos por fentanilo en Estados Unidos y lo vincula a que México ha aumentado de manera significativa las incautaciones del opioide sintético, lo que muestra que la estrategia puesta en marcha rinde frutos y así lo percibe la comunidad internacional.

No quiere decir que la emergencia por el fentanilo concluyó, pero sí que es posible disminuir la oferta de esa droga en las calles, lo que equivale a salvar vidas.

¿Ya llegaron las pruebas?

Es crucial que en el tema de los bancos intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no paguen justos por pecadores. Que no haya impunidad, pero si alguien tomó una mala decisión que sus culpas no dañen a los ahorradores.

Es oportunidad de enviar un mensaje doble: nadie por encima de la ley y el sistema bancario nacional opera con total certidumbre. Para evitar desequilibrios lo inmediato es salvaguardar el patrimonio de los clientes que no tienen nada qué ver en el tema del lavado de dinero a grupos de la delincuencia organizada. Ya se sabe que la confianza es un factor clave para la estabilidad.

Si hay elementos contundentes que se proceda, pero con acciones quirúrgicas. La carga de la prueba recae sobre el acusador, por lo que la pregunta es si el gobierno de Trump ya entregó pruebas de sus dichos.

Un Nobel en la UNAM.

El doctor Drew Weissman, uno de los dos científicos reconocidos con el premio Nobel de Medicina 2023 por su investigación para el desarrollo de vacunas a partir de ARN mensajero, estuvo en la Facultad de Medicina para hablar sobre el futuro de este tipo de terapias.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, platicó con el doctor Weissman, que por cierto imparte clases en la Universidad de Pensilvania, sobre el potencial de sus investigaciones y éste le reveló que sus trabajos actuales están enfocados en padecimientos como el VIH, el cáncer, los infartos al corazón y hasta los derrames cerebrales. Esta revolución médica tiene mucho por delante.

Gabinete contra despojos

Clara Brugada ha sido receptiva. Ya instrumentó un ambicioso programa para combatir el delito de despojo de vivienda. El despojo priva a familias mexicanas de su bien más preciado.

La jefa de Gobierno anunció que formó al interior de su gobierno el llamado Gabinete contra el Despojo que ya prepara una gran campaña de información dirigida a los ciudadanos para que sepan cómo defender sus propiedades. Brugada mandó un mensaje a quienes han sido víctimas de este delito: no están solos, el gobierno los respalda.

Convocó a los afectados a presentar de inmediato su denuncia de modo que las autoridades, en particular este Gabinete de Despojo, actúe sin dilación. Ya hay resultados, cada semana se recuperan propiedades despojadas a sus legítimos dueños, que los usurpadores no se salgan con la suya.