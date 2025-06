Seis trazos del mundo actual

Tregua frágil El presidente de EU, Donald Trump, promete que Israel no volverá a atacar Irán (JIM LO SCALZO/EFE)

1.- Trump

El presidente de los Estados Unidos se erigió como el salvador de medio oriente, incluso del mundo, y envió misiles contra tres importantes instalaciones nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. Se utilizaron bombarderos furtivos B-2, diseñados para penetrar a profundidad. Son indetectables y sueltan las bombas a gran altura. Tienen un diseño espectacular.

Con esta hazaña se destruía a las bases de uranio iraníes para crear bombas nucleares. Acto seguido, Donald Trump solicitó que Irán e Israel buscaran la paz entre ambas naciones y le pidió a dios que bendijera al mundo.

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continuó atacando Teherán, lo mismo que Irán hizo con Tel Aviv, lo cual enfureció a Donald Trump y ante reporteros de varios medios de información dijo “que tenemos a dos países que se han peleado por tanto tiempo y tan duramene que ya no saben que “chingados” (fuck) están haciendo”.

Por fortuna, Tel Aviv volvió a su vida normal y Masoud Pezeshkián , presidente de Irán, afirmó que la guerra había llegado a su fin. Tanto Israel como Irán se declararon vencedores. Pero el jefe de Asociación de Energía en Irán informó que el programa atómico continuará. De esta manera demuestra que Irán le hizo frente a Israel y a los Estados Unidos. Netanyahu declaró que hace por los menos dos décadas que Israel viene solicitando a Estados Unidos que bombardeará Irán. Él logró convencerlos. Una vez hecho esto, Israel volvía a la normalidady a la paz.

Por su lado, Trump dice que consiguió la paz entre dos naciones que se detestan. Una, Irán, que abriga a células terroristas y a un gobierno religiosamente ortodoxo y atrasado, el de los ayatolás. Israel en venganza de los horrendos asesinatos cometidos por Hamas el 7 de octubre de 2023, cometidos en un kibbutz y en un “rave” en el desierto, amén de que la cúpula política de Teherán ha especificado reiteradamente que quisiera eliminar a Israel del mapa. Irán ha actuado a través de aliados en Líbano, Yemen, Irak y la Franja de Gaza.

Desde mi mi humilde opinión, dudo que la paz se haya establecido.

Por otro lado, tanto el canal de noticias CNN como el New York Times, al que Trump llama “fracasado”, dudan de que Estados Unidos haya acabado con los centros iraníes de uranio. Ambas fuentes ha expuesto que los ataques no causaron un daño irreparable.

Entretanto, Donald Trump busca el Premio Nobel de la Paz.

Hagan sus apuestas.

2.- Diego Luna y su mensaje contra las deportaciones en Estados Unidos.

El actor mexicano aprovechó el primero de sus cuatros días como “host” (anfitrión) del famoso show televisivo de “Jimmy Kimmel Live” para referirse al escenario actual de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, como se sabe, ha desatado redadas y brutales arrestos en las comunidades de inmigrantes, las mayoría de mexicanos. Diego Luna se enfocó especialmente en la ciudad de Los Ángeles, con la que mantiene un vínculo estrecho. Su hijo es angelino, “el único de la familia con doble nacionalidad”. Entre bromas y recuerdos atacó a Donald Trump por su discurso de odio y a Elon Musk, que se convirtió, dijo “en un loco nazi-saludador de MAGA (Make America Great Again). “…me cuesta trabajo entender cómo (el) discurso de odio puede arraigarse en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora” con las inmigraciones.

Continuó a la defensa denodada de los inmigrantes y habló de cómo ellos, en distintos momentos de la historia d Estados Unidos, han “estado allí para ayudar”, “las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse a sí mismo”. Dio datos de asociaciones que pueden proteger a los inmigrantes y demostró cómo un actor reconocido puede tener una oratoria contundente.

3.- Los Dodgers

El famoso equipo de baseball impidió, la semana pasada, la entrada de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se ha convertido en el terror de los inmigrantes) al estadio de los Dodger.

Además, los Dodgers destinarán un millón de dólares para apoyo de las familias de inmigrantes afectadas por las redadas del CIE.

No son los únicos, muchos estadounidenses se expresan en diferentes medios contra la persecución a los inmigrantes, que no sólo son mexicanos sino de muchos otros lugares de América Latina. Tik Tok se encuentra plagado de jóvenes rubios indignados por el racismo y la violencia de ICE. Hay quien explica que estar sin papeles en Estados Unidos no es un delito (a criminal offense), es una mera falta civil.

Desde hoy comenzaré a ver a los Dodgers de otra forma. Hasta el miércoles 18 había sido fan de los Yankees.

6. Nos intriga a todos la felicitación de cumpleaños en Facebook de Beatriz Gutierrez Müeller, el 24 de junio, a la presidente (A) de la nación:

“Muchas felicitaciones a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutierrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía”.

¿Sería un “slip of mind”, un desliz mental muy freudiano o lo escribió a propósito?.

También aquí hagan sus apuestas.