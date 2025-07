La mente habla, el grafeno escucha

La pérdida de memoria La pérdida de memoria (La Crónica de Hoy)

«Un día, la esperanza será más grande que el Alzheimer, y ese día llegará pronto.»

María Carrillo

El 5 de junio de 2025, un avance en neurociencia ofreció una promesa real contra uno de los mayores temores del ser humano: el temor al olvido. La empresa InBrain Neuroelectronics, con sede en Barcelona, presentó un dispositivo neuronal que podría cambiar el destino de millones de personas: un implante cerebral de grafeno ultrafino, más delgado que un cabello humano, capaz no solo de escuchar al cerebro, sino de empezar a hablar con él en tiempo real. Este desarrollo representa algo más que un logro tecnológico. Por primera vez, un material casi invisible se convierte en un aliado de nuestras neuronas, capaz de detectar cuándo estas comienzan a fallar y les brinda el impulso necesario para seguir conectadas. No se trata de un chip que nos controla, sino de una herramienta silenciosa, íntima, que podría ayudar a conservar los recuerdos cuando el Alzheimer intenta borrarlos uno a uno: nombres, rostros, historias e identidades.

El grafeno —una lámina de carbono de apenas un átomo de grosor— puede captar cada chispa eléctrica que atraviesa el cerebro humano. Antes prometía revolucionar baterías y pantallas; hoy, promete algo más urgente: tender un puente entre la tecnología y la mente. En una cirugía reciente, un sensor de grafeno logró distinguir en minutos el tejido cerebral sano del enfermo, una tarea que antes requería horas y resultaba incierta. Ese instante fue una muestra de su potencial. Hasta ahora, el Alzheimer se ha combatido con fármacos que ralentizan su avance, pero no recuperan lo perdido. El grafeno sugiere otra posibilidad: reforzar la comunicación entre neuronas justo cuando estas empiezan a desvanecerse. Imagina abrir el refrigerador y quedarte inmóvil, sin saber qué buscabas. Para quienes viven con Alzheimer, esos vacíos se vuelven abismos. En un futuro no tan lejano, podría detectar el momento exacto en que una conexión está a punto de romperse y enviar una señal suave, como un empujón delicado que mantiene en movimiento un columpio a punto de detenerse.

Este avance no es solo técnico; es profundamente humano. Nos recuerda que el olvido no tiene por qué ser irreversible. Pero también nos plantea preguntas éticas y sociales urgentes: ¿Quién tendrá acceso a esta tecnología?, ¿será un privilegio de unos pocos o un derecho compartido?, ¿estamos listos para convivir con un dispositivo que nos recuerde lo que somos cuando nuestra mente empiece a olvidarlo?

En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez describe la peste del insomnio que trajo el olvido a Macondo. Para no perderlo todo, sus habitantes comenzaron a etiquetar el mundo: “esta es la vaca, hay que ordeñarla cada mañana”. Hoy, la ciencia busca crear etiquetas invisibles, no con papel y tinta, sino con grafeno y electricidad, para que no olvidemos cómo vivir, cómo amar, cómo ser nosotros mismos. Y no es solo la memoria personal lo que está en juego, sino la historia colectiva. Cada recuerdo preservado es también una resistencia contra la desaparición cultural. El grafeno podría ayudarnos no solo a mantenernos presentes, sino a permanecer humanos en lo esencial.

García Márquez no imaginó el grafeno, pero comprendió el terror de perder la memoria. Ahora, con este material casi mágico, la ciencia comienza a escribir un nuevo lenguaje entre la mente y la tecnología. No para reemplazarnos, sino para acompañarnos. Tal vez, ese día que Maria Carrillo prometió, en el que la esperanza será más grande que el Alzheimer, esté más cerca de lo que creemos. Porque al final olvidar es morir.