Brugada contra libertad de reunión

En octubre del año pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX, doña Clara Brugada, echó a andar hacia atrás el carro de su memoria cívica y política. Emocionada, con motivo de sus audiencias en la Plaza de Armas, recordó cuando --en sus años de activismo contestatario y agitación con la causa ahora triunfadora-- alzó el puño y gritoneó en el Zócalo de la CDMX, centro político y escenográfico del poder popular. O sea, el de Morena.

Si a decir de López Velarde el niño dios le escrituró a la patria un establo, Morena les ha concesionado el Zócalo a sus seguidores. Es su espacio exclusivo y excluyente, como todos vimos cuando la llamada Marea Rosa llegó en abigarrado desfile durante la anterior campaña presidencial al espacio de todos, pero le ocultaron la bandera de todos.

Pero así dijo doña Clara en su memorioso momento:

“…estuve haciendo cuentas de cuántas veces he venido al Zócalo, primero, como ciudadana y ciudadano como ustedes, después cuando tuve algún cargo de responsabilidad legislativa y después cuando estuve gobernando. Y venía con estas tres figuras: ciudadana, representante comunitaria, legisladora y gobernante aquí, al Zócalo, a ver por la ciudadanía.

“Hice las cuentas y obtuve que en cuatro décadas he venido 10 mil veces al Zócalo, 10 mil veces. No ha habido semana, en la mayor parte de los años, que no haya venido a hacer gestión, a veces hasta todos los días tenía que venir. Entonces es muy importante para mí, relevante que ustedes estén acá…”

Pues sí, ella ha podido estar ahí 10 mil veces, (más lo acumulado en el año en curso) pero la Fundación Por un País Mejor (FPPM) no pudo ni una.

La apartidista concentración convocada por Víctor Gonzáles Torres, “Doctor Simi” para el 16 de agosto, ha sido cancelada. El gobierno les negó permiso para reunirse en el espacio público (ni tan público).

Sin embargo la reunión convocada para apoyar las iniciativas legales en favor de los discapacitados y la filantropía (en su momento respaldadas por el Partido Verde, integrante de la coalición en el poder, por cierto), se realizará de cualquier forma, con o sin agrado del binomio Brugada-Cravioto porque ha sido trasladada a la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe.

En febrero del año pasado el Partido Verde respaldó las iniciativas ciudadanas del grupo PPM y publicó:

“…la propuesta de iniciativa de Ley para personas con discapacidad en materia laboral consiste en generar mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, gestionando incentivos fiscales para las empresas que las contraten, tales como puede ser la posibilidad de deducir el doble de los salarios pagados a dicho sector.

“Asimismo, se buscará que las personas con discapacidad puedan tramitar un certificado ante el Seguro Social y/o ISSSTE, a fin de obtener beneficios como cuotas cero en seguridad social e Infonavit. En tal sentido, la fundación del Dr. Simi, en representación del sector con discapacidad, agradeció al Verde el impulso de esta iniciativa y llamó a los demás partidos a sumarse a esta causa que no tiene colores, sino un objetivo común que es el de apoyar a quienes más lo necesitan…”

Morena no sólo avanza en la censura a periodistas y personas críticas o disidentes; ahora confisca el terreno común y conculca el derecho constitucional de reunión, su herramienta de acceso al poder.

Pero no evitan los múltiples bloqueos de transportistas, como ayer.

Víctor González Torres, como candidato independiente a la presidencia de la República, tomó el Zócalo hace 20 años y reunió a 50 mil personas.

Una fuente cercana a la fundación PPM confirmó ayer el cambio de lugar de las reuniones para discapacitados (la otra iba a ser en el Monumento a la Revolución) y divulgó la opinión del Dr. Simi:

¿A quién le tienen miedo, al símbolo o al ciudadano?

