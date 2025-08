Del mundo hoy y sus similitudes con los años treinta. De México y las falsas izquierdas y de La carrera hacia ningún lugar de Giovanni Sartori

La carrera hacia ningún lugar

1.- Las similitudes con la década de los 30 en Europa y Asia

Leo con enorme interés La carrera hacia ningún lugar de Giovanni Sartori. Como estoy atrasada esta semana con mi artículo en el diario La Crónica de Hoy parto a contar qué me ha detenido. En un principio pensaba equiparar algunas situaciones parecidas entre el ambiente político de Europa y Asia en la década de los 1930 y ciertas disposiciones de la Euroasia de hoy. La invasión de Putin a Ucrania, el ansia norcoreana de hacerse de Taiwán. En el continente americano Donald Trump pretendía anexarse Groenlandia e incluso Canadá. Pensemos en que Alemanía se anexó Austria en 1938. Este hecho se conoce como Anschluss y los austríacos lo vieron bien, pero no los intelectuales y los políticos austríacos. En 1939 Hitler invadiría Polonia y entonces se desató la Segunda Guerra Mundial. Fue una extraña epoca, en la que Japón tomó Manchuria, la Italia fascista irrumpió en Libia y los totalitarismos de entonces se pensaban de nuevo como imperios.

La idea de Donald Trump de anexarse Groenlandia y Canadá parece no haber prosperado, pero se desquita con imponer altos aranceles, asustar al mundo y disque mediar entre Rusia y Ucrania, al mismo tiempo que persigue que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acepte parar la guerra en Palestina. Trump desea obtener el premio Nobel de la Paz, mientras ha desatado una auténtica cacería de inmigrantes en Estados Unidos y los que trabajan en ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se vuelven cada vez más belicosos y ofensivos contra cualquiera que tenga la identidad latina en el rostro. Incluso, ahora les pagan más según su capacidad de atrapar inmigrantes. La cárcel Alligator Alcatraz es un centro de detención en Florida, levantado precariamente en un Aeropuerto abandonado, en medio de pantanos, donde habitan cocodrilos, víboras pitón, caimanes y muchos insectos. Se sabe que encadenan a los presos de pies y manos, les sirven comida en el suelo y el lugar , por su mala construcción, registra altas temperaturas. ¿No es una versión de los campos de concentración nazis (perdón por tanto ión, ión, ión)?

Otras lecturas.-

De todo eso quería tratar y más, pero se me cruzó en el camino La carrera hacia ningún lugar de Giovanni Sartori (Florencia,1924-Roma,2017), politólogo especializado en el estudio de la democracia, partidos políticos y política comparada. Escribió libros primordiales como Partidos y sistemas de partidos, La política: lógica y métodos en las ciencias sociales, Teoría de la democracía, entre otros. Fue Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2005. Recibió doctorados honoris causa en importantes universidades. Fue también filósofo y enseñó en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Florencia.

Yo estudie Letras, en la UNAM y en la Universidad de Nueva York, y eso enseño en la Facultad de Filosofía y Letras, pero desde hace años medio mis lecturas literarias con otras que me expliquen el mundo, la historia in the making y últimamente lo que me pueda explicar el deterioro de las políticas de izquierda en algunos países latinoamericanos.

México.-

Para empezar, no me parece que en este caso en particular el fenómeno MoReNa haya surgido de principios y planteamientos izquierdistas. No se crearon estructuras para ello durante el obradorato ni hoy con la presidente (A) Sheinbaum, por más que haya tenido ella una educación de izquierda desde casa. No puedo olvidar que dijo que Nicaragua, Cuba y Venezuela, como México, Chile y Brasil eran países progresistas y mucho menos se puede dejar de pensar que la presidente (A) puso en marcha la Reforma Judicial, que terminó con ese poder para incluir a jueces y ministros a modo, así como Morena decidió que tenía, sin tenerlo, el porcentaje de los votos para pintar el Poder Legislativo de morado. Eso no describe en absoluto a una izquierda moderna y democrática sino a un partido, autodenominado Cuarta Transformación, que lo único que quiere es el poder absoluto. No hay diálogo con la oposición, como debería haber, sino desaprobación y burla. No se adoptan los desafíos del siglo XXI, con posturas abiertas y cosmopolitas, buscando soluciones a problemas que enfrenta el mundo, como el cambio climático y la desigualdad económica. No, en su lugar ofrecen dádivas sin crear empleo y riqueza. Cargan a cuesta a PEMEX, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, que, en lugar de producir, cuestan. Tampoco creo que el aeropuerto Felipe Ángeles deje dinero y aún menos Mexicana de Aviación.

Sartori.-

Yo iba a escribir de “Diez lecciones sobre nuestra sociedad en peligro”, que es el subtítulo de La carrera hacia ningún lugar (México:2016, Trad Núria Petit, Random House)

En la primera lección trata del nacimiento del Estado, frente a las civilizaciones antiguas. El Estado inicia con John Locke, a finales del siglo XVII y principios del XIX, con Benjamin Constant. Anteriormente, la política “fue la fuerza a discreción del más fuerte, del más poderoso, hasta que se inventó la democracia liberal…” (p16). Más adelante pasa a explicar como el homo sapiens “debe todo su saber y todo su progreso a la capacidad de abstracción” (p.17) y continúa con el lenguaje cognoscitivo y teórico “que consiste en palabras abstractas”, intangibles y “cuyo significado no se puede reconducir ni traducir en imágenes. “`Ciudad´ todavía es visible, pero nación, Estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etcétera, no lo son: son conceptos abstractos….” (idem).Como autor Sartori de Homo videns, 1997) dice que la televisión y el mundo del Internet producen imágenes y borran conceptos.”

La segunda lección se titula “Revoluciones verdaderas y revoluciones falsas”, pero permítanme, mis cinco lectores, escribir de esto la semana que entra, porque se me terminó el espacio.

