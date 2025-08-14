¡Rejijos! ¿Qué tiene como cerebro?

Seguramente en un tiempito más la generación joven de hoy se preguntará, como tantas veces lo he hecho yo, dónde fue que nos perdimos como humanidad respetable y respetuosa… razón por la cual sugiero que se apunte LA FECHA en que el pequeño Fernando Damián Gómez Santiago fue sustraído de su humilde casa para posteriormente ser molido a palos hasta matarlo a sus apenas fragilísimos 5 años de edad y por una deuda de su madre que ascendía escasamente a mil pesos. Es tras estos viles actos cuando más me place remarcar la gran diferencia entre un animal humano y otro no humano, espacio que ocupan precisamente las BESTIAS como los victimarios del chiquito que sí, ya están detenidos y vinculados a proceso, sólo que no son los únicos que deben pagar por ese maldito crimen puesto que hubo servidores públicos que tuvieron omisión en grado de delito y que debieran, al igual, purgar pena y no limitarse a presentar su renuncia como lo hizo el tipejo del DIF que ignoró la desesperada demanda de auxilio de la mamá de Fernandito.

Animalidades

Y si así proceden con un angelito humano ¿qué pedir como castigo para quienes con porquería en la cabeza dañan a los animales de formas diversas y perversamente crueles? Y es que en el sector protector no salimos del estupor de un hecho cuando llega el siguiente, como lo sucedido recientemente en la comunidad El Guamúchil en Xichú, Guanajuato, donde durante un supuesto rodeo, parte como siempre de una absurdo y primitivo “festejo patronal”, una bola de imbéciles celebraron que se atara diverso tipo de pirotecnia al cuerpo de unos gatitos previamente retenidos con lazos y hasta pechera para que no se escaparan, y no conformes con ello, en cuento los bichitos salieron destapados por el tremendo susto del tronido de los cohetes y las posibles quemaduras, fueron perseguidos para continuar atormentándolos. Tengo entendido que cuando menos un minino terminó muerto. Son despreciables las imágenes de esa turba gritoneando para que quienes perseguían a los felinitos no los dejaran librarla, y lo peor fue que en esa mal llamada “carrera de gatos” fueron menores de edad los que cometieron la agresión alentados y hasta acompasados por los mayores presentes, hombres y mujeres al parejo. Obvio fue que para control de daños algunas autoridades y tengo entendido que hasta la misma gobernadora Libia García Muñoz -dado el revuelo social de LA NOTA- salieron al quite informando que los agresores ya estaban identificados y que para lo correspondiente se había abierto una carpeta de investigación. ¿Y?... como diría Lucerito. Estábamos en ello, cuando desde Calkiní, Campeche, se supo que inclusive con la participación activa de la diputada local Mayda Araceli Mas Tun, diversa fauna silvestre fue metida dentro de unos cántaros de barro para cual piñata romperlos y que los animales (reptiles en mayoría) cayeran a ese abismo que podía representarles la altura, persiguiéndolos además tan pronto tocaban el piso aterrados. Al respecto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (ProFePA) informó haber iniciado una investigación, fíjenseme bien, “por posible maltrato animal”, añadiendo haber hecho un exhorto para que el ayuntamiento respectivo cumpla las disposiciones de la normatividad correspondiente. De verdad Mariana Boy, la procuradora, piensa que esa gentuza siquiera leyó su mensaje? ¿En serio? Y es que sólo hay que echarle ojo a la legisladora para dar cuenta y respuesta. Y para rematar, resulta que el pasado 12 de agosto se viralizó un acto sucedido en el Municipio de Pénjamo, otra vez mi Guanajuato del alma, donde un par de estudiantes de la Licenciatura en Criminología… léase bien… del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM) y dizque como parte de una práctica escolar (de no creerse que todavía haya enseñanza tan primitiva), se dieron a la tarea de asesinar con premeditación, alevosía y ventaja a un gatito tras igualmente amarrarle pirotecnia al cuerpo para hacerlo explotar en el aire, burlándose incluso en sus redes sociales con la frase: o salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA (sic). Según la casa de ¿estudios superiores? fue abierto un procedimiento interno en seguimiento del Reglamento General de la Institución, y que al mismo tiempo fue elaborado un informe para entregar a las autoridades competentes con el fin de coadyuvar con las investigaciones, garantizando así su transparencia partiendo de que tales prácticas “no comulgan con su misión, visión y valores”. No omito citar que para colmo, la “maestra” que instruyó el ejercicio resultó ser bióloga. No, pos sí… Sobre el caso fue el mismísimo Secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona quien como primera autoridad se pronunció contra el hecho, informando que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado donde fue abierta la carpeta de investigación 98880/025, tras lo cual la gobernadora afirmó que su gobierno no tolerará casos de maltrato animal actuándose con todo el peso de la ley. Y yo sólo le pregunto a la señora cómo le hará, si no ha podido controlar la tremenda cantidad de asesinatos humanos que marcan a la entidad que gobierna con récord en la materia. A falta de espacio por hoy, dejaré DM para la próxima semana el asunto de la burrita OLI, el gobernador Mauricio Kuri y las rescatistas de Seres Libres. Abur.

producciones_serengueti@yahoo.com