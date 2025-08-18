Acciones del IMSS en el Edomex

Inauguración UMF del IMSS en Ecatepec La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la UMF 93 en Ecatepec. Estuvo acompañada por la gobernador Delfina Gómez, el director del IMSS y el secretario de Salud

Nos platican que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió buenas noticias ayer durante la inauguración de la clínica 93 del IMSS en Cerro Gordo, Ecatepec.

Resulta que Zoé Robledo, para quien la mandataria tuvo el reconocimiento a su desempeño, detalló las 28 acciones que lleva a cabo el Seguro Social como parte del Plan Oriente y que son el reflejo de la estrategia del gobierno federal para abatir la marginación que aqueja a varias regiones del Estado de México.

La confianza en el IMSS también quedó de manifiesto con la entrega a Robledo del decreto que da al Instituto la administración del Hospital Oncológico de Ecatepec. Vamos, confianza en el IMSS es mucha y los resultados son tangibles. Bien por la población del Edomex, los directamente beneficiados.

Pobreza, explicación universitaria

El programa universitario de Estudios de Desarrollo se pronunció sobre el anuncio del INEGI de la reducción de la pobreza en México.

Enrique Provencio, coordinador de ese programa de la UNAM, manifestó que es significativa y positiva la disminución de la pobreza. Hubo un cambio importante para bien de todos.

Duplicar el valor real de los salarios mínimos y el incremento a las pensiones y jubilaciones contributivas fueron determinantes para lograrlo. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su gira monumental por el Edomex, dijo que la pobreza en México está en su nivel más bajo en los últimos 40 años.

Las buenas noticias también son noticias.

Con desayuno incluido

Si no puedes con ellos, úneteles. Circula la versión de que la dirigencia nacional de Morena quiere hacer su próximo Consejo Nacional en Europa para que , ahora sí, vayan todos.

Como es la especialidad de la casa, decidirán la sede mediante encuesta o, si no se ponen de acuerdo, recurrirán a la tómbola, que tan gratos recuerdos les trae. Hay línea de que no se incluya a Madrid entre las posibles sedes, porque en esa ciudad pululan los priistas.

La última en sumarse a la legión de paseadores morenistas fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que también ha tenido extenuantes jornadas de trabajo y se merecía, es lo justo, unos días del otro lado del charco.

Pueden poner el contrato de la sede a concurso entre las agencias de viaje para que les consigan un hotel de cinco estrellas, con salones pintados de guinda , y desayuno bufete incluido, para que nadie diga que son manirrotos.

Emboscada en Costa Chica

La sombra de violencia no sale de Guerrero. Cambian a cada rato a los jefes policiacos pero las bandas criminales siguen jalando del gatillo con impunidad garantizada.

Un grupo de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero fue emboscado en el municipio de Ayutla, con un saldo de preliminar de 8 muertos. Una vez que se conoció la noticia circuló allá en nombre de Los Ardillos como el grupo atacante, pues desde hace años desean asumir el control de esa zona de la Costa Chica.

Claro que por la zona deambulan demasiados grupos. La primera reacción de los comunitarios fue reforzar la vigilancia, sellar las entradas a la comunidad y, ojo, demandar más armamento, por lo que la posibilidad de violencia en la zona se incrementa.