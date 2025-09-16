Together for Palestine: Fecha, horarios, artistas confirmados y transmisión EN VIVO

Artistas confirmados para el concierto 'Together for Palestine' Especial

La música se convertirá en un grito colectivo por la paz y la justicia. Este 17 de septiembre de 2025, el OVO Arena Wembley será escenario de Together for Palestine, un concierto benéfico encabezado por Brian Eno y una constelación de artistas internacionales que buscan recaudar fondos y visibilizar la crisis humanitaria en Gaza.

¿A qué hora inicia Together for Palestine?

Con un aforo estimado de 12 mil 500 personas, el concierto agotó todas sus entradas en pocos días. Los organizadores confirmaron que la totalidad de los ingresos —menos los cargos habituales de gestión— se donará a la ONG británica Choose Love, que canalizará los recursos hacia organizaciones palestinas que brindan asistencia médica, alimentos y apoyo en terreno a la población civil.

La apertura de puertas será a las 17:30 horas, mientras que el espectáculo comenzará a las 18:30 horas. Además, se han habilitado accesos VIP y premium desde las 16:30 horas.

¿Qué artistas estarán en Together for Palestine?

El escenario londinense reunirá a figuras de distintos géneros musicales:

Brian Eno (impulsor del proyecto).

(impulsor del proyecto). Damon Albarn

James Blake

Jamie xx

Hot Chip

Portishead

King Krule

Paloma Faith

Rina Sawayama

Riz Ahmed

Sampha

Mabel

Bastille

Obongjayar

Cartel oficial del concierto 'Together For Palestine' Especial

Voces palestinas que aportarán una visión artística desde la raíz cultural de la región como:

Adnan Joubran

Faraj Suleiman

Barghouti

También se espera la participación de personalidades fuera de la música, como Benedict Cumberbatch y Jameela Jamil, además de contribuciones en video de artistas que no podrán estar físicamente.

¿En dónde puedes ver el concierto ‘Together for Palestine’?

Para quienes no se quieran perder el minuto a minuto del concierto ¿'Together for Palestine’ podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube oficial del evento y en el siguiente enlace:

Arte y activismo

En declaraciones previas, Brian Eno aseguró que “el silencio frente a lo que ocurre en Gaza es insostenible”, y subrayó la responsabilidad de los artistas de no solo alzar la voz, sino de generar acciones concretas.

La producción cuenta con un equipo liderado por Eno junto a Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward, quienes han logrado reunir un cartel de alcance internacional para lo que promete ser una noche histórica de música y compromiso social.