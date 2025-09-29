Misión Corta Fuegos

Armas incautadas en Florida Armas incautadas en Florida (Archivo)

A través de los años, México ha demandado, con justicia, corresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos para frenar al tráfico de armas. Provenientes de ese país, las armas terminan en México en manos de los sicarios de diferentes bandas delictivas, ahora considerados grupos terroristas internacionales.

Armerías de EU arman a los terroristas que enlutan hogares en ambos lados de la frontera. El embajador Ronald Johnson, que además de ser un diplomático, es un experto en cuestiones de seguridad, anunció el lanzamiento de la Misión Firewall, unidos contra el tráfico de armas.

La idea es que sea un esfuerzo conjunto de acciones implementadas al mismo tiempo en ambos lados de la frontera contra el tráfico ilegal de armas. Compartir información en tiempo real será clave para el éxito de la misión.

Del lado americano, su frontera con México está sembrada de armerías que por años han prosperado por venderle pistolas, fusiles y municiones a los maleantes mexicanos. Parar en seco el flujo de armas sería un cambio cualitativo en la lucha de ambos gobiernos contra los carteles.

Sheinbaum, año 1

Este miércoles Claudia Sheinbaum cumple un año al frente de las instituciones nacionales. Llega a su primer año como presidenta con amplio y sólido respaldo popular. Los ciudadanos han asumido su liderazgo con naturalidad, no solo por el respaldo de la votación histórica que recibió, sino también porque su trabajo en Palacio Nacional ha correspondido a las expectativas.

La ofensiva permanente de la Casa Blanca, que se expresa en presiones de todo tipo, ha sido eje central de su mandato. El efectivo trabajo de su gabinete de seguridad para contener tráfico de fentanilo y migración ilegal le ha dado cartas para negociar. Ha podido con el paquete.

Hacia el interior, con una oposición desdibujada, los dolores de cabeza se los han provocado algunos compañeros de su partido que no terminan de entender el concepto de austeridad. Entre ellos hay sujetos que no la ven como jefa política y siguen aguardando órdenes desde Palenque.

Salomón a prueba

En Oaxaca, Morena aprovechó el impulso de una gira multitudinaria de Sheinbaum y se pone como ejemplo a nivel nacional al superar la meta de afiliación de militantes de Morena.

Tiene ya más de 400 mil registros, cifra que rebasa el objetivo inicial de 370 mil, esto según datos oficiales de la dirigente Luisa María Alcalde.

Luisa María expresó su respaldo a Salomón Jara por someterse a la primaria revocación de mandato estatal en el país, mismo que se realizará el próximo mes de enero.

Profecía poblana

La conversión de Jorge Estefan Chidiac en neomorenista fue uno de los actos políticos más controvertidos del año pasado. Era dirigente del PRI en Cholula. “Mejor que se quede en el PRI”, era lo que se decía a interior de Morena, como que presentían algo.

En Puebla hay un ‘se los dijimos’ luego de que hace un par de días trascendió el amparo contra aprehensión por huachicoleo fiscal tramitado por el hijo del Jorge Estefan Chidiac. Muchos dicen allá que ya salió el peine, lo que querían los Chidiac era protección política.

La presidenta en Jalisco

“Si no hay respeto nos vamos todos”, dijo la presidenta Sheinbaum ante las muestras de rechazo al gobernador Pablo Lemus, emanado de MC, durante su gira del fin de semana en Jalisco. Los políticos están curtidos en eventos públicos donde puede pasar de todo, pero el encono gratuito descarrila los esfuerzos conjuntos.

El exhorto tuvo éxito. Se pudo seguir adelante con el acto vinculado a los recorridos de la presidenta por su primer informe de Gobierno. La presidenta ha dicho, cuando se presenta una situación similar en otras latitudes, que hay un tiempo para la competencia política y otro para el trabajo de gobierno, para sumar esfuerzos.

Sin coordinación entre los estados y la Federación los avances serán minúsculos, si se trabaja de manera conjunta habrá avances acelerados. Un buen ejemplo es la construcción del tren de pasajeros CDMX-Guadalajara que ya comenzó a construirse en el tramo de Querétaro.