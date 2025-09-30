Claudia Sheinbaum (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple un año como comandanta suprema (con “a” las dos) de las fuerzas armadas, lo que es algo que acepta el calificativo de histórico.

Mucha gente lo creyó imposible. La verdad es que soldados y marinos han aceptado con naturalidad, no solo con disciplina, su mando.

La presidenta entrega buenas cuentas en materia de seguridad. Durante su primer año logró reducir a su mínima expresión al Cartel de Sinaloa, que era la banda criminal más poderosa del mundo, que no es poco decir.

Por su puesto el camino que falta por recorrer, sobre todo en delitos como la extorsión o el escándalo del huachicol, es todavía demasiado largo, pero se están combatiendo, lo que marca una diferencia significativa con pasadas administraciones.

Chilpancingo SOS

Hizo bien el alcalde Alarcón Herrera, de Chilpancingo, en pedir ayuda a las autoridades federales para que lo auxilien. Chilpancingo vive una crisis de seguridad permanente. Como resultado de ese mensaje, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, salió de sus oficinas y recorrió varios puntos de la capital del estado para supervisar los filtros de seguridad que se han colocado en lugares estratégicos.

Transporte público y comercio minorista recuperan paulatinamente la normalidad, las escuelas reabren y la gente circula por las calles.

La idea es establecer el mensaje de que la capital de Guerrero no es, aunque en ocasiones parezca, un paraíso de delincuentes y que las autoridades estatalesse hagan sentir, que nadie diga que están pintadas.

Hornear nuevo PAN

Se ha tomado su tiempo, pero más vale tarde que nunca. Casi año y medio después de su fracaso electoral en las elecciones del primero de junio del 2024, el PAN prepara su relanzamiento para intentar conectar de nuevo con la sociedad.

Después de aquel descalabro el PAN quedó pasmado. Ni siquiera trató de conservar los votos que recibió en esa jornada que fueron más de 16 millones de sufragios que dejó a la deriva de manera inexplicable.

Los actuales dirigentes aseguran que el 29 de noviembre comenzará a verse el cambio, es un relanzamiento dicen. Su estrategia es tener como candidatos a personas con aceptación popular, aunque no sean militantes del PAN, lo que será un cambio relevante. Será un cuesta arriba, pero decidieron dejar atrás lamentos y reproches y ponerse a chambear

El turismo supera la pandemia

A nivel mundial, el turismo logró darle la vuelta al tremendo impacto de la pandemia y ya sus cifras están al nivel que estuvieron previo al COVID.

El turismo, tome nota, representa más del 10 por ciento del PIB mundial. Es, por lo tanto, una de las principales actividades económicas del planeta. Los datos los reveló Gloria Guevara, que está ahora el frente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y que fue secretaria del ramo en México. Los actuales motores de turismo mundial son China y la India.

Para México vienen momentos de decisión. La celebración de parte del Mundial de Futbol 2026 en canchas mexicanas, CDMX, Monterrey y Guadalajara, es una oportunidad inmejorable para posicionar positivamente al país. Hay que poner toda la carne en el asador.