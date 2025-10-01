2030, la sucesión de Claudia

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

Cuando López Obrador cumplió un año en Palacio Nacional, todo mundo daba por hecho que su sucesión se dirimiría entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ellos dos, a pesar del ruido de las corcholatas, llegaron a la final. A nadie sorprendió que la nominación recayera en Sheinbaum. Las otras corcholatas jugaron porque tenían asegurado un jugoso premio de consolación. Les dieron una paliza, pero cayeron de pie y ahí siguen dando lata.

Ahora que la presidenta Sheinbaum tiene un año en Palacio Nacional lo cierto es que su sucesión está cubierta por un manto de misterio. No hay nada para nadie. Hay en el gabinete de Claudia tres secretarios con potencial para ganar visibilidad y ser considerados presidenciales, dos de ellos cercanos al ánimo de la presidente y curtidos en mil batallas, me refiero a Omar García Harfuch y al canciller Juan Ramón de la Fuente. El otro es Marcelo Ebrard.

Omar es el integrante del gabinete más conocido. Tiene el mayor porcentaje de opiniones favorables, pero como secretario de Seguridad camina en suelo plagado de minas personales y está lejos de la maquinaria morenista. No se olvida que Omar ganó la interna de Morena para ser jefe de Gobierno de la CDMX, venció por 14 puntos a Clara Brugada, pero lo cierto es que en los hechos López Obrador lo vetó y el núcleo duro de Morena nunca lo ha visto con buenos ojos. Omar es el puntal del Gabinete de Seguridad, lo que le proporciona una plataforma enviable para salir en los medios un día sí y otro también. Es un hombre atractivo y ha mejorado en sus intervenciones públicas, pero sigue muy lejos de AMLO, se dice incluso que trae pleito personal con los López.

El otro integrante del gabinete cercano al ánimo de Sheinbaum es el canciller, exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente que hace décadas, cuando era secretario de Salud, decía que le interesaba la presidencia. Es un personaje culto, respetado en la academia y la diplomacia, pero está lejísimos de ser un líder social y no da muestras de querer serlo.

También está el eterno Marcelo Ebrard, un servidor público de élite. Que Sheinbaum lo considere seriamente para darle la nominación es muy remoto. Fueron y son rivales, no enemigos conste, que haya respeto y civilidad no borra el hecho de que compitieron y se dijeron cosas fuertes.

Claudia podría pronunciarse por una mujer, las más conocidas en el gabinete, Rosa Icela Rodríguez y Ariadna Montiel, secretarias de Gobernación y Bienestar, respectivamente, están donde están por voluntad de AMLO al que ambas ven como su verdadero jefe político. No es un secreto, todos lo aceptan. Hay en el gabinete otras dos mujeres que sí son de su confianza plena, Luz Elena González, de Energía, y Rosaura Ruiz, de Ciencia y Tecnología. González trabajo muy cerca de Claudia en el gobierno capitalino y Rosaura es su cómplice universitaria, pero ambas están muy lejos del trabajo partidista, las bases morenistas no las ubican.

En contraste, muy cerca del trabajo partidista pero relativamente lejos del ánimo de la presidenta, están Clara Brugada, la jefa de Gobierno, que desafió a Claudia en el proceso interno de Morena en la CDMX. Si Clara quiere competir tiene que revolucionar su equipo de comunicación política. Su trabajo en la ciudad no se ve ni se siente, ni siquiera en el tema pedestre de los baches. A pesar de lo cual no hay que perderla de vista porque es la líder real de los morenistas chilangos, que son los que llenan las plazas públicas.

La otra mujer que parecería estar en un carril inmejorable es Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. Que se le mencione con posibilidades reales dependerá de los resultados electorales de Morena en el 2027, será su prueba de fuego. Alcalde tiene algo a su favor que mostró que está varios escalones arriba de Andy López Beltrán, que ni sombra le hace.