Países exportadores y pronósticos económicos

Las exportaciones no petroleras se elevaron un 5.9% hasta los 301,541 millones de dólares.

La economía mundial cambió a partir del nuevo gobierno en los Estados Unidos, esto, debido al programa impuesto por esa administración en los aranceles a todos los países que le vendemos, y no solo rediseñaron las políticas económicas, sino también detuvieron las inversiones productivas en México y en otros países. Aún así, con la incertidumbre de los nuevos aranceles y las posibles modificaciones al T-MEC a partir del 2026, el valor de las exportaciones mexicanas en el mes de agosto creció, y con ello, ligó tres meses al alza (INEGI). En forma anualizada, las exportaciones mexicanas tuvieron un crecimiento del 7.4 % al cierre del mes de agosto, registrando una proporción de 4 a 1 a favor de las exportaciones no petroleras. El sector manufacturero tuvo un crecimiento anual del 9 %, y en específico, las manufacturas destinadas al sector automotriz (autopartes) que crecieron en un 14 %. Las automotrices presentaron una contracción del 1.2 %, debido a los nuevos aranceles. Dentro de las importaciones de México, se presentó un déficit en los primeros ocho meses de este año por $ 528 millones de dólares.

​Dentro del ranking de los 10 países que más exportan, China lleva la mano, les siguen Estados Unidos y Alemania, Países Bajos, Japón e Italia. Como séptimo país está Francia, le sigue Corea del Sur, México y Hong Kong. En exportación de alimentos, Estados Unidos encabeza la lista, le siguen los Países Bajos, Alemania, Brasil, China, Francia y Canadá. Como compradores de alimentos, aparece China, seguida de Estados Unidos, Alemania y Japón. Como exportadores de manufacturas, la Unión Europea lidera el grupo, le siguen China y Estados Unidos, México aparece en la séptima posición. El comercio mundial de mercancías ha alcanzado cifras récord, superando los $ 33 billones de dólares en 2024, con un aumento sostenido en las exportaciones. Mayor participación de Asia: la región asiática, especialmente China, ha incrementado su participación en las exportaciones mundiales, consolidándose como un centro de producción y comercio. Diversificación de productos: además de productos manufacturados, el comercio internacional incluye una gran variedad de productos agrícolas, como soja y maíz, donde países como Brasil y Estados Unidos son líderes. En el 2024, China exportó $ 3.4 billones de dólares, Estados Unidos $ 2 billones de dólares y Alemania $ 1.7 billones de dólares.

​Se está presentando una desaceleración económica a nivel mundial, y el panorama económico es incierto, sin embargo, la SHCP, estima para México un crecimiento para el próximo año 2026 entre el 1.8 y 2.8 %. Las calificadoras privadas señalan un crecimiento para ese mismo año del 1 %. El crecimiento económico para este año 2025, no será superior al 1 %. Esto, es consecuencia en la incertidumbre de la política económica de EU, y en México. Grave es que la inversión productiva ha caído (hay reinversión), y ello se ha visto reflejado en el empleo formal, creciendo la informalidad y la inseguridad social. Lo anteriormente mencionado, es una limitante a la inversión productiva, al crecimiento del empleo, al consumo y a la economía. Durante este año 2025, México será la nación en Latinoamérica que menor crecimiento económico tenga. Así andamos.

