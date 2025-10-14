Chico Pardo y Banamex

Banamex

Atinada la decisión de Banamex de quedare con la propuesta de Fernando Chico Pardo en lugar de la de Grupo México de Germán Larrea. Para la administración de una institución financiera se debe privilegiar una experiencia en el sector financiero sobre la de una empresa enfocada en otros sectores.

Con la participación de Fernando Chico Pardo, que adquirirá cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, se puede asegurar que en un término razonable otros empresarios afines al grupo de este empresario adquirirán importantes paquetes accionarios adicionales.

Nacido en la Ciudad de México quien fungirá como el nuevo presidente del consejo del banco, se graduó en Administración de Empresas por la Ibero y más adelante obtuvo un MBA de la Kellogg School of Management de Northwestern University. Con experiencia en Wall Street fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil con Grupo Financiero Inbursa, controlado por Carlos Slim.

Su carrera en el sector financiero se fortaleció, cuando en el 2003 se convirtió en el principal accionista de Grupo Aeroportuario del Sureste, que a la fecha administra 16 aeropuertos ubicados en esta zona del país, y en San Juan Puerto Rico. Su destacada participación en el sector de los aeropuertos lo ha convertido en un referente, ya que el aeropuerto de Cancún, el de mayor importancia en ASUR y segundo a nivel nacional, es un ejemplo de eficiencia y modernidad en América Latina, con sus dos pistas que pueden ser operadas simultáneamente, ventaja que no tiene el Benito Juárez de la Ciudad de México.

Banamex, que hoy ocupa el cuarto lugar dentro del ranking de la banca en México, se ha decidido por un inversionista que lo hará grande y exitoso con lo que podrá recuperar el lugar que había tenido como el segundo banco más importante de México y que perdió a raíz de la separación con Citi México en diciembre de 2024.

Chico Pardo es además fundador del fondo de inversión Promecap que administra activos por 5 mil millones de dólares y además ha ocupado posiciones destacadas en los consejos de administración de empresas como Grupo Carso, Condumex, Grupo Posadas, RLH Properties y es el mayor accionista individual de Carrix (operaciones portuarias).

Se trata de un empresario comprometido con el país cuyos negocios generan desarrollo a través de centenares de fuentes de trabajo, como el caso de ASUR en el sureste mexicano. La eficiente administración de los aeropuertos en buena medida se debe a su equipo de profesionales, que ha sabido elegir y que se esmeran por cumplir al pie de la letra las condiciones derivadas de las concesiones del estado para su administración.

En declaraciones del equipo de Citi se asegura que la adquisición de Fernando Chico Pardo del 25% de Banamex y la oferta pública inicial-OPI- prevista para la colocación de acciones en la bolsa, permitirán completar la desinversión de Banamex de forma responsable, maximizando el valor para sus accionistas.

Por su parte sabemos que Fernando Chico Pardo ya está realizando los contactos necesarios con empresarios afines para lograr nuevos inversionistas que complementen su paquete. Se trata de personajes connotados del sector empresarial del país.

Su vocación filantrópica lo ha involucrado en iniciativas en favor de la salud, la educación, el medio ambiente y la cultura, lo que lo define como un empresario interesado en todo lo que beneficie al país y a la sociedad mexicana.

Citi se decidió por la mejor opción, sin duda, y en poco tiempo se verán las ventajas de la incorporación de este empresario de verdadero lujo con gran prestigio en el mundo empresarial mexicano.

Los tiempos que se avecinan para el año entrante con la revisión del T-MEC plantearan retos, pero también oportunidades para la economía de México, dentro de los cuales el sector de la banca jugará un papel preponderante.

La valiosa colección de obras de arte de Banamex, estará segura como un patrimonio cultural invaluable de México, con un presidente del consejo mexicano, como don Fernando Chico Pardo.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com