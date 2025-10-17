Costará 4.04 mmdp la liquidación de CI Banco

Cibanco

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que destinará 4,044 millones de pesos para cubrir a 32,656 ahorradores de CI Banco, tras su reciente liquidación. El monto provendrá del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, equivalente al 3.35% de los 120,817 millones de pesos que mantiene el organismo.

De acuerdo con Gabriel Limón, secretario ejecutivo del IPAB, el fondo se recuperará en dos meses gracias a las aportaciones regulares del sistema bancario. Recordó que en casos anteriores, como el de Banco Ahorro Famsa (2020), se utilizaron 24,561 millones de pesos, y en Accendo Banco (2021), 1,314 millones.

El funcionario explicó que el 99.4% de los cuentahabientes de CI Banco están completamente protegidos por el seguro de depósitos, que cubre hasta 3.42 millones de pesos por persona. Solo 197 clientes tenían montos superiores y deberán iniciar procesos jurídicos para recuperar el excedente.

Limón destacó que México posee uno de los seguros de depósitos más altos del mundo, y que el fondo actual podría respaldar la liquidación de hasta 40 bancos pequeños, garantizando estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional.

ACUERDO.- Grupo Televisa y Fórmula 1 anunciaron un acuerdo que garantiza la transmisión de todas las competencias de la máxima categoría del automovilismo en México hasta el final de la temporada 2028, reforzando su compromiso con las audiencias mexicanas y su pasión por el deporte motor.

El convenio permitirá que las carreras sean transmitidas tanto por televisión abierta como de paga, a través de izzi y Sky+, brindando una cobertura multiplataforma sin precedentes. “Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1® será transmitida en su totalidad por Televisa, la casa oficial de todos los Grandes Premios en México”, señaló Olek Loewenstein, presidente global de Deportes de TelevisaUnivision.

Por su parte, Ian Holmes, director de Medios y Transmisión de F1, destacó la pasión del público mexicano y calificó a Televisa como “el socio ideal para ofrecer la mejor cobertura del deporte en todo el país.

EVENTO.- Durante la vigésima sexta edición del Premio Nacional de Seguridad Vial, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) rindió homenaje a más de 240 operadoras y operadores que día a día recorren las carreteras del país con responsabilidad y compromiso y en especial a quienes por más de 25 años nunca han tenido una falta de tránsito.

El presidente ejecutivo de la ANTP, Alex Theissen Long, destacó que “cada viaje importa” y que detrás de cada entrega hay familias que esperan con esperanza el regreso de sus seres queridos. Por su parte, Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal de la SICT, subrayó la importancia de la capacitación y los programas de prevención, como Cero Robos y los paradores seguros.

Asimismo, Alma Chávez Wood, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, recordó que más de 16 mil personas mueren al año en México por siniestros viales. Finalmente, Alejandro Malagón, presidente de CONCAMIN, destacó que la seguridad vial no solo protege vidas, sino que impulsa la productividad y el desarrollo económico del país.