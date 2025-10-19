Morena con los dedos en la puerta

Luisa María Alcalde Luján

Hace muchos años circulaba un chiste sobre dos presidiarios en fuga del penal. Con infinita paciencia y una cuchara habían hecho un túnel para recuperar la libertad. Todo mundo lo sabía, pero los dejaron seguir.

El día de la evasión, cuando faltaban centímetros para la superficie, uno de ellos se quiso adelantar.

--Yo salgo primero, dijo y emergió a la superficie. Un guardia lo esperaba y junto con la luz de sol, lo saludó con la culata de su carabina. Con el hocico partido se tapó el grito, regresó y le dijo al otro, mejor sal tu primero, a mí ya me ganó la risa.

Un poco así le sucedió a Morena con el fichaje, a través del Verde o como haya sido, de José María Tapia. Nadie había dicho nada hasta la alharaca de las redes y los medios. Morena con la boquita bien cerrada. El gobierno, lo mismo. El partido del acomodo, Verde Ecologista, igualmente.

¡Ah!, vamos, ¿de modo que el tahúr de las Vegas, el machuchón en los Estados Unidos; el Mr. Sport Car de Nevada, el modesto propietario queretano de negocios y mansiones de millones de dólares también canta en el coro de la atención prioritaria de la pobreza franciscana y con bien timbrada voz entona... primero los pobres?

Pero si ya la incongruencia causaba risa, más hilarante resulta todavía el resbalón del arrepentimiento, la retractación y el borrador sobre el pizarrón de la realidad. Qué pena con las visitas...

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien ahora sabe lo que antes debió saber o sabía y pasaba por alto, pone su agudo grito en el cielo y dice, el señor José María Tapia, el actual desastre entre los naturales desastres morenos (es natural y frecuente su habilidad para derramar el tepache), no nos pertenece.

“...Aprovecho la oportunidad para informar, en el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena, nosotros ya hicimos incluso un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena (lo veo sonriente en una foto con CSP, ambos de camisola guinda)”.

A pesar de su pasado Verde (aliado) y la postulación Morena, lo han señalado sin expulsarlo porque no aparecía en el padrón (ese asunto está padroncísimo).

“(EF). - En este sentido, la dirigente morenista, comentó que se creó la Comisión Evaluadora --¿apenas? -- para revisar si las personas que se incorporan a su partido se “suman” a su movimiento”. Por lo general suman a su bolsillo, como sabemos todos.

José María Tapia Franco “ha sido objeto de serias acusaciones de corrupción y desvío de fondos”. Tapia Franco hizo parte de su carrera política, transitando del PRI a Morena, partido con el que buscó la alcaldía de Querétaro”.

Pero en este ridículo sainete de impreparados e incompetentes, hacía falta una voz superior. Y la presidenta (con A), en su condición de militante retirada, ha dicho la última palabra:

(Plaza de armas).- “Para las próximas elecciones deberían de tener un mejor filtro y de los candidatos, aunque sean coaliciones, no tengan este tipo de señalamiento... La dirigencia nacional de Morena ha establecido una Comisión para revisar los perfiles antes de definir candidaturas.

“Yo creo que Morena hizo bien en formar esta Comisión, de que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato, sino que lo revise una comisión, y que la comisión, de acuerdo con la historia de la persona, tome una decisión. Creo que hoy hicieron eso en su consejo, y me parece bien”.

“A mí ya no me toca esa parte.” Ah, bueno.

Y para seguirse equivocando ahora le hacen caso al veleidoso Alfonso Durazo (secretario de Fox y lamebotas de Andrés), quien respalda para sucederlo en el gobierno sonorense ha “destapado” a Javier Lamarque Cano, actual munícipe de Cajeme, “porque ha sido de los primeros en estar con Morena” y además “hace bien las cosas”.

“No hay tapados --dijo Luisa María Alcalde (con A) --, no es de que tú sí, tú no. No, es válido levantar la mano y, en su momento, anotarse en la encuesta”.

De veras, estos (as) asustan.

