Patria, familia y libertad

Relanzamiento del PAN Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) durante la marcha del relanzamiento de dicho partido. (Mario Jasso)

Un nuevo logo y el deseo de volver a ser protagonista. El PAN presenta una nueva cara. La novedad central es que el partido se abre a la ciudadanía, va en busca de liderazgos de la calle, gente comprometida con la comunidad, aunque no tenga partido, se aceptan candidatos espontáneos.

Quiere ser un partido cercano y juvenil, acorde con el perfil de los votantes.

Teniendo en mente el axioma de que lo que resiste apoya, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, reaccionó un par de veces al relanzamiento del PAN, como que ya extrañaba un partido de oposición y no membretes tirados en la cuneta. Ya está harta de los rounds de sombra. Quiere un rival que no sea morenista, por eso le sigue el juego al azul.

Entre progresistas

¿Qué partido es más progresista, Morena o MC? Mucha gente dirá que ninguno de los dos, a pesar de lo cual la presidenta Sheinbaum y Máynez se enfrascaron en un debate para dilucidarlo.

El líder de Movimiento Ciudadano señaló las contradicciones en políticas de seguridad, militarización y derechos sociales de la 4T que no son progresistas sino reaccionarios.

Ningún líder de la oposición puede dejar pasar una alusión directa de la presidenta, de eso piden su limosna, es su forma de jalar reflectores. A decir de Álvarez Máynez la agenda progresista del MC incluye la aprobación inmediata de la reducción de la jornada laboral con dos días de descanso a la semana, la creación de un sistema nacional de cuidados para apoyar a la infancia y a las mujeres que realizan trabajos de cuidado, y una reforma real al sistema de justicia centrada en las víctimas.

Hasta el último momento

La presidenta Claudia Sheinbaum ya estableció un etilo personal de gestionar las crisis que la distingue, para bien, de gobiernos anteriores, incluso de su propio partido, su presencia en las zonas siniestradas por las lluvias ha marcado la diferencia. Ningún alcalde, ningún gobernador o funcionario de alto nivel puede flojear porque ella está ahí para exigir resultados.

Ha estado al pie del cañón. La presidenta visitó Pantepec, Puebla, un municipio de la sierra Norte que no suele recibir autoridades de ese nivel. “Vamos a estar aquí hasta el último momento, aseguró Sheinbaum Pardo.

El apoyo federal se dará en tres momento: La limpieza y los apoyos van a continuar, reforzados con el Censo de Bienestar. Posteriormente se brindará un segundo apoyo, el cual dependerá de la magnitud del daño en la vivienda. Y en una tercera etapa se reconstruirán los puentes y la infraestructura dañada.

Agentes federales blindados

Ningún ataque a agentes federales puede quedar impune. Es necesario que la delincuencia organizada lo tenga claro: los agentes de la secretaría de seguridad Pública Federal no se tocan, quienes lo hagan enfrentarán consecuencias.

El viernes pasado, agentes de la dependencia fueron atacados en Acapulco, por un comando que viajaba en motocicletas. Tres resultaron heridos y están hospitalizado. El propio secretario Omar García Harfuch tomó el caso en sus manos. En tiempo récord, los culpable fueron detenidos, incluido el autor intelectual.

Los agentes federales han dado buenos resultados, pero es necesario establecer que atacarlos trae graves consecuencia para quien lo intente.