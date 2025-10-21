Tiros sobre Apatzingán

Bernardo Bravo La Fiscalía General del estado de Michoacán ya confirmó la muerte del productor limonero y comenzarán las investigaciones

La ejecución de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán, cimbró a la clase política michoacana porque además de líder de los limoneros, era esposo de la presidenta del Tribunal Electoral del estado, Amelí Navarro.

Hace poco días, Bravo había denunciado que en Tierra Caliente seguía operando una red de extorsión del crimen organizado. Lo silenciaron para siempre. Ya se habla de un nuevo paro de labores de limoneros como el de hace un par de años. Es un delito añejo que suele atribuirse a la banda de Los Viagras.

Las autoridades ofrecen detener a los mafiosos, que se repliegan unos días y después reaparecen con mayores exigencias Es desalentador que pasan los años y los extorsionadores de Tierra Caliente siguen operando tan campantes. Al que se resiste lo ejecutan y a otra cosa.

En este caso, el del líder limonero, ya hay un detenido. Ojalá concluya la cadena de impunidad.

PAN, primeros reclamos

Los panistas de Nuevo León creen que pueden ganar la siguiente elección para gobernador, siempre y cuando vayan en alianza con el PRI, que tiene en sus filas al rival a vencer, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Por eso dijeron que ellos no acatarán la decisión de la dirigencia nacional de no aliarse con nadie. Jorge Romero le pidió a Santiago Taboada que apagara la incipiente rebelión. Taboada recordó a los regios que las alianzas las determina el Comité Ejecutivo Nacional, no los Comités locales, que tienen que obedecer.

Fue como una cubetada de agua helada ya que los panistas de Nuevo León aseguran que su CEN juega a favor del MC y de Morena. Un relanzamiento complicado el de Acción Nacional.

Raquetazos

Que el fuero tiene que desaparecer es aceptado por todos. La figura se ha desvirtuado y ahora sirve únicamente para brindar protección a políticos que andan en malos pasos.

Están en el Congreso viendo pasar el tiempo o jugando pádel, como dicen que hace Cuauhtémoc Blanco. En una reunión remota de la Comisión de Presupuesto, a la que pertenece, sus colegas trataron de saber su opinión de un tema, pero el Cuauh no les respondió porque estaba jugando pádel, dicen los diputados, que los raquetazos se oían clarito. ¿Le habrán puesto falta?

No tiene la culpa el exfutbolista, sino el que lo puso de diputado.

Apoyo real

Tome nota. A partir de mañana comienza la entrega de apoyo en efectivo a las familias afectadas por las fuertes lluvias de hace unos días en cinco estado de la República. El plan es entregar 20 mil pesos a todos los hogares. Ninguna familia quedará sin apoyo.

Es una entrega ordenada porque los servidores de la Nación ya han censado a casi 7 mil 500 vivienda. Más adelanté arranca la etapa de reconstrucción de los inmuebles destruidos.

Hay recursos para esta etapa de la emergencia, aseguró la propia presidenta Sheinbaum. Hay un Plan Integral de Apoyo que se está cumpliendo en tiempo y forma. Es importante añadir que se reconoció la necesidad de revisar los sistemas de alertamiento, para optimizarlos y desechar lo que no funciona. La no repetición es prioritaria.