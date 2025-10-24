Es valiente, pero

Relaciones bilaterales La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de EU, Donald Trump (EFE)

Lo dijo de nuevo. Donald Trump repitió que la presidenta Sheinbaum es una mujer valiente pero los carteles de la droga controlan México y otros países.

Lo había dicho antes, la diferencia es que entre la primera vez que lo dijo y ahora Trump abrió fuego real contra embarcaciones que, según asegura, llevaban drogas, matando a sus ocupantes en las costas de Venezuela y Colombia. Dio un paso al frente y nada asegura que no dispare sobre lanchas en alguna costa mexicana.

Trump había estado distraído tratando de ganarse el Premio Nóbel de la Paz en Israel y Ucrania, pero como no le dieron nada ya está apuntando hacia América Latina.

El presidente de EU juega con fuego porque ya se dijo que están cazando naves chinas con precursores de fentanilo. Por lo pronto le está disparando a todo lo que se mueve, un comportamiento raro en un aspirante al Nobel de la Paz.

¿Chanchullo de cónyuges?

Rosa Icela Rodríguez viajó a Nuevo León para instalar la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La secretaria de Gobernación es parte de dicha comisión. Dijo ante reporteros regios que la reforma pretende fortalecer la democracia y reducir el alto costo de los comicios.

La funcionaria federal estuvo escoltada por el gobernador del estado Samuel García. Estuvieron sonrientes hasta que García tuvo que aclarar que no está promoviendo ningún cambio en materia electoral en Nuevo León para favorecer las aspiraciones de su esposa Mariana Rodríguez a la gubernatura.

Y es que se promueve allá que solo haya candidatas mujeres para la elección del 2027. ¿Una proclama feminista o un chanchullo de cónyuges?

Claudia no se distrae

La presidenta Sheinbaum volvió a Veracruz. Ha estado cuatro veces en el estado en los últimos días, por lo que su presencia genera ilusión entre los damnificados.

La mandataria federal se reunió con damnificados para entregarles apoyo para que reencaucen su vida. Aparte de dinero, veinte mil pesos por casa, se entregaron vales para aparatos como refrigerador y estufa, y claro ventiladores que en esa latitudes son básicos.

Lo importante es que la situación está bajo control, que los damnificados no están solos y la autoridad local no puede distraerse, porque en cualquier momento la presidenta les anuncia que va para allá, para que la reciban. El costo político de la tragedia se achica con una atención esmerada e incluso podría revertirse y dar dividendos.

Invitación rechazada

Por algún extraño padecimiento, el senador Fernández Noroña cree que está en otra liga y que su presencia en Palestina es clave para retomar el camino de la paz. Allá va en viaje todo pagado como merecen los personaje que hacen la diferencia. O que eso creen.

Acaso por eso rechazó la invitación que le hizo de manera comedida la buscadora Ceci Flores quien le pidió que asistiera a una jornada de búsqueda desaparecidos en Sonora.

Tal vez no suena tan apantallante como ir a Palestina, pero puede ser más útil. Pero la madre buscadora está en otra liga, lo más que pueden pagarle, dijo, es el autobús a Ciudad Obregón, con asiento reclinable, eso sí