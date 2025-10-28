Más tiempo para México

Claudia Sheinbaum y Donald Trump La presidenta aseguró que continúa avanzando en las negociaciones arancelarias y que ya tuvo una conversación con Donald Trump al respecto.

En el forcejeo por los aranceles el tiempo es un factor clave. El gobierno de Donald Trump amaga con los mega aranceles si no hay avances tangibles, verificables, contra el tráfico de fentanilo y la migración indocumentada.

México ha podido capotear las embestidas porque sí hay avances y las propias agencias norteamericanas lo han reconocido. El Gabinete de Seguridad ha hecho su trabajo y nos mantiene en el juego. Durante el pasado fin de semana hubo una nueva charla telefónica entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, ahí se logró desactivar, por unas semanas el amago de los aranceles.

Se gana tiempo, aunque la idea es alcanzar un acuerdo que no nos tenga cada tres meses con el Jesús en la boca. El primero de noviembre no habrá nuevos aranceles, aunque con Trump la verdad es que nunca se sabe.

El camino a Tierra Caliente

El general Ricardo Trevilla, titular de Defensa y el secretario García Harfuch irán a Tierra Caliente, Michoacán, para reunirse con productores de limón y buscar una solución inmediata al añejo problema de la extorsión.

El asesinato del líder de los limoneros, Bernardo Bravo, causó honda indignación en la población de Apatzingán y otros municipios de Tierra Caliente esquivos al imperio de la ley. Es un problema de años que requiere una solución de fondo, permanente. Una solución institucional, se entiende, nada de grupos de autodefensa.

Tierra Caliente no puede seguir siendo paraíso de delincuentes, eso es inadmisible. Bravo no fue el primer líder social en pagar con su vida denunciar injusticias, ojalá sea el último y que Trevilla y García Harfuch regresen a esa región el Estado de Derecho.

Salgado Brito

La muerte de Juan Salgado Brito consternó a la clase política de Morelos. Era secretario de Gobierno con Margarita González Saravia, pero era mucho más que eso. Era un punto de equilibrio, una voz que conciliaba, un interlocutor siempre dispuesto al diálogo. Conocía a todos y a todos trataba con respeto.

De ahí que no solo sus correligionarios dieron las condolencias, políticos de otros partidos, empresarios, analistas coincidieron en reconocer su aportación al gobierno de Morelos. Se alistan homenajes en Palacio de Gobierno, en el Congreso y en la Catedral de Cuernavaca.

Fue clave para que el gobierno estatal recuperara la gobernabilidad y el trabajo profesional que se perdieron en la administración pasada, la de Blanco y su chilanga banda.

Un operador importante

La batalla por la nominación de Morena para el gobierno de Guerrero ya tuvo su primera baja importante con el asesinato en Iguala de Antonio Abad Bravo, operador político de Beatriz Mojica.

Desde hace unas semanas ella es cabeza de los sondeos ante la batalla inocultable entre la familia Salgado, Félix y su hija Evelyn y la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

No se adelantan conclusiones, pero hay que tomar en cuenta Abad Bravo era operador de Mojica en Tierra Caliente. Beatriz describió a Bravo como compañero de mil batallas y se sumó a la exigencia de que el asesinato no quede impune.