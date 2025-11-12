37 por ciento menos

Homicidios dolosos, a la baja (Archivo/Cuartoscuro)

No se trata de quemar incienso, pero una reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos es un logro que no se puede regatear. Es lo que se estuvo pidiendo durante años, desde que quedó claro que la estrategia de Abrazos no balazos no funcionó.

El Gabinete de Seguridad ha hecho un buen trabajo y hay la expectativa de que la reducción sea todavía mayor.

Reconocer el logro no supone incurrir en triunfalismos, nada de eso, todavía la sensación de inseguridad es muy alta, pero lo importante del logro es que muestra que no hay fatalidades, que la violencia puede achicarse. Casos de alto impacto inquietan a todos, en especial si quedan impunes, si se consigue abatir la impunidad la sensación de seguridad repuntará.

Colima, descartes y encartes

Cada semana hay cambio de posición en la tabla de aspirantes a la nominación de Morena para la gubernatura de Colima que está en poder del partido guinda.

Hasta hace poco se hablaba con insistencia de César Yáñez que fue por años el hombre más cercano a López Obrador. Pero César se descartó. Entonces tomó su lugar en el cotilleo local, Mario Delgado, que fue dirigente nacional de Morena y actual secretario de Educación. O sea, un peso completo. No queda claro si lo mencionan como favor o como zancadilla.

César y Mario son figuras nacionales. A nivel local la más mencionada es Rosy Bayardo, la alcaldesa de Manzanillo. La sigue Viridiana Valencia, del gabinete de la gobernadora Indira Vizcaíno.

Los pensamientos de otros

El don de la telepatía ronda la clase política. Cuenta la leyenda que don Fidel Velázquez, líder del sector obrero del PRI, le respondió al presidente en turno cuando le reveló el nombre del candidato presidencial del tricolor, “nos leyó la mente“.

Ahí está el caso del diputado Ramírez Cuellar que sabía que la presidenta Sheinbaum diría que adelantar la revocación de mandato para el 2027 era una buena idea, incluso por la misma razón, el ahorro de recursos. Un caso típico del poder de leer los pensamientos de otros. Ahora ya lo saben los diputados de la coalición gobernante. La presidenta cree que es una buena idea. Tienen que poner manos a la obra.

Claudia Sheinbaum es una de las presidentas con mayores niveles de aceptación en el planeta. Si de verdad quieren ahorrar, lo lógico sería borrar del mapa un ejercicio que nos sale carísimo y dedicar esos millones a otra causa, una que valga la pena.

Bahía de Banderas

La Fiscalía General de la Repúblicas y el estado de Nayarit corrigieron un mega despojo en el que estuvieron involucrados dos exgobernadores que han tenido demasiados problemas con la ley, Ney González y Roberto Sandoval.

Fueron recuperados 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierra en costas de la Riviera Nayarita, cuyo valor patrimonial se estima en 50 mil millones de pesos. La Bahía de Banderas, su belleza, abrieron el apetito de sujetos acostumbrados a los negocios sucios.

Para fortuna de todos esta vez no se salieron con la suya. Ney anda a salto de mata y Roberto ya está la sombra, sumando más años a su larga condena.

Riviera Nayarit

Hay que rescatar las buenas noticias. Por su excelencia turística, el estado de Nayarit fue designado como integrante de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados de ONU Turismo para el periodo 2026–2029, así lo anunció el secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. Enhorabuena.