Tome nota porque puede ser el prólogo de cambios en el piso de arriba. En Michoacán, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva fueron removidos de sus cargos.

Lo que dicen los que saben es que los mandos federales, comenzando por Omar García Harfuch, no podían trabajar con ellos por un déficit de confianza. Ya hay, dicen allá, condiciones para una coordinación efectiva dentro del llamado Plan Michoacán.

No queda claro si solo fueron cesados de sus cargos de manera fulminante o si se abrirán carpetas de investigación, pero se perfila, ahora sí, una oportunidad de esclarecimiento de lo ocurrido en la Fiesta de las Velas en Uruapan. Habrá novedades en el corto plazo.

100 policías heridos, otra vez

La violencia lamparea. Atrofia la visión y el razonamiento. Por eso los cazadores políticos recurren a ella. Ahí está el ejemplo reciente de la marcha de la llamada Generación Z, en la que fue evidente que predominaron los chavorrucos.

La nota sobresaliente fue que, de nueva cuenta, 100 policías resultaron heridos, lo que es algo inadmisible. Las imágenes dominantes fueron de los forcejeos entre policías y manifestantes. De los motivos que tuvo el grupo para manifestarse se habló poco, casi nada.

Hay problemas enquistados de violencia, precariedad, ansiedad, falta de oportunidades, adicciones, entre los integrantes de la Generación Z. Los políticos cambiaron de tema, hasta sacaron de su sarcófago al expresidente Vicente Fox, lo que ya fue un exceso. ¿Quién mandó al grupo violento? Si eran parte de los manifestantes arruinaron su protesta, si fue algún grupo de poder está jugando con fuego.

La línea 1, por fin

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabezaron la ceremonia de reapertura de la Línea Uno del Metro, una noticia que los habitantes de la ciudad estaban aguardando desde hace semanas. Casi 900 mil personas usan diariamente esta ruta.

La modernización de esa línea, impulsada por Claudia Sheinbaum cuando despachaba en el Palacio del Ayuntamiento, era un imperativo para no correr riesgos y optimizar el servicio.

La secretaria Rodríguez, afirmó que la modernización de la Línea 1 del Metro es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando existe una administración eficiente de los recursos públicos y una política de cero corrupción.

SOS Chilpancingo

Grupos de la delincuencia organizada atacan con drones artillados comunidades de la sierra en las inmediaciones de Chilpancingo, así como lo oye. Por tal motivo el alcalde de la capital de Guerrero, Gustavo Alarcón, ya levantó la mano para pedir ayuda de manera urgente para que el gobierno federal y, dentro de sus capacidades, el gobierno estatal les mande refuerzo porque se ha creado un clima de terror en esos pueblos cuyo control disputan Ardillos y Tlacos.

Por ahora se trata de mensajes porque los explosivos caen en el perímetro de las comunidades, pero la gente no tiene cómo protegerse.

El alcalde Alarcón reconoció que su gobierno no tiene recursos para desplegarse en la sierra. Pidió en particular la presencia de la Guardia Nacional. Alarcón, no hay que perderlo de vista, tomo el lugar del asesinado Alejandro Arcos, presumiblemente traicionado por su propio jefe de la policía municipal.

Resumen

Fue destituido el secretario de Seguridad de Michoacán.

La ruta 1 del Metro ya funciona en su totalidad de nuevo.

Pueblo y gobierno unidos son invencibles, dijo la presidenta Sheinbaum

Los de la Generación Zeta quieren repetir la marcha el jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

La presidenta anunció nueva planta de chocolate en Tabaco.