Plan Michoacán, de no creerse

Contingentes militares siguen arribando a Uruapan, como parte del Plan de Paz para Michoacán (Especial)

La presencia masiva de fuerzas federales en Michoacán, como respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, comienza a dar sus primeros resultados. Noviembre fue el mes con menos homicidios en el estado desde hace una década. Una reducción del 76 por ciento con respecto al mes anterior. De no creerse.

Lo que se dice allá es que los maleantes no han desaparecido, están agazapados en espera que la plaza se enfríe, lo que refuerza la tesis de que para dar los resultados esperados el Plan Michoacán tiene que ser de largo plazo, no de entrada por salida.

Que se concrete pronto el ofrecimiento de construir un cuartel militar en Uruapan puede ser una ayuda permanente para que la cifra de homicidios se mantenga baja y no repunte.

Mesa Redonda

El Tratado Comercial de América del Norte es la mejor, casi única, oportunidad que tienen los países de la región para enfrentar, con posibilidades de éxito, el desafío comercial de las potencias orientales, comenzando por China, pero no únicamente esa colosal nación.

La Business Roundtable de Estados Unidos, que es la principal organización empresarial del vecino país, lo ve con claridad y por eso ya pidió de manera formal que el T-MEC se optimice y expanda. Es la voz de más de 200 CEOs. ¿Los ignorará Donald Trump?

De hacerlo él y los republicanos pagarían un altísimo costo político. Lo más seguro es que los dichos de Trump en contra del acuerdo comercial sean una estrategia de negociación para presionar a sus socios, México y Canadá, cuyos líderes políticos, la presidenta Sheinbaum y el premier Mark Carney estarán hoy en EU. Ya veremos cómo los trata.

Un país de trenes

Se lleva a cabo en el país, de manera silenciosa, un relanzamiento mayor de los trenes de pasajeros. La presidenta explicó que al privatizarse los trenes de pasajeros se dejaron en el olvido muchas comunidades que vivían del paso del tren.

Ella tiene la convicción de que el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo. A partir de ahora habremos de escuchar con mucha frecuencia de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que coordina los trabajos para que México vuelva a ser un país de trenes

Entre tanto, el Tren Maya, en un nuevo esfuerzo por cuajar como opción turística para el sureste, presentó una oferta de paquetes turísticos de invierno que incluyen transporte aéreo y hospedaje y claro visita a los principales sitios arqueológicos.

Visa y aduanas

El gobierno de EU encontró una nueva forma de presión sobre México, la de retirarle la visa a funcionarios mexicanos. Como no se toman la molestia de explicar sus decisiones hay que adivinar los motivos, pero hay ciertos casos ante los cuales el gobierno no puede quedarse cruzado de brazos, como el expediente de Alex Tonatiuh Márquez, que tiene un cargo estratégico en el sistema nacional de aduanas, que es un área que no ha podido ser rescatada por el Estado mexicano.

No se adelanta ninguna conclusión, pero se impone una indagatoria a fondo.

Tonatiuh está en un área muy sensible es la unidad responsable de indagatorias relacionadas con comercio exterior, identificación de mercancías irregulares, detección de operaciones de contrabando. ¿El gobierno mantiene firme su confianza en él?