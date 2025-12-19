Venezuela, el turno de la ONU

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (@LegitTargets/x)

China y Rusia ratificaron su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con lo que se eleva de manera exponencial el costo que tendría que pagar Estados Unidos si sigue adelante con sus planes de mandar marines a territorio venezolano.

En un escenario en el que las potencias se muestran los colmillos, toma fuerza la demanda de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de que la ONU despierte de su letargo y sea un factor activo para encontrar una salida negociada. Maduro es un mandatario ilegítimo que no pudo demostrar su triunfo en las urnas. Venezuela no podrá salir del atolladero si Maduro se aferra a su despacho en el Palacio de Miraflores.

Los mandos del Ejército venezolano tienen la palabra. No será difícil que emisarios de China y Rusia los “sensibilicen” para encontrar una salida no violenta a la crisis.

Esposas desesperadas, nueva temporada

No queda claro quiénes están más desesperadas, las esposas de los gobernadores que quieren ocupar el cargo de sus maridos, o los desesperados son los maridos que ansían conservar el mando a través de sus cónyuges.

En San Luis Potosí el marido fue más lejos. Impulsó en su Congreso local una ley para que, obligadamente, sea una mujer la que lo suceda en el cargo. Por pura casualidad su esposa es la mujer mejor posicionada en las encuestas. En Nuevo León también exploran opciones para pavimentarle el camino a la esposa del mandatario.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere nepotismo y será muy complicado que le puedan dar la vuelta. Morena se puso las pilas y Luisa María Alcalde ya salió a decir que presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Esposa, de modo que la SCJN tendrá la última palabra,

Para Morena ya hay en la Constitución mecanismos que garantizan la paridad, sin necesidad de aprobar leyes con dedicatoria.

El Marro, un CEO en la cárcel

No es que sea una sorpresa que capos criminales sigan operando a pesar de estar detenidos. Desde su reclusión giran órdenes a través de sus abogados o con teléfonos celulares de última generación que pasan las revisiones del penal de manera, digamos, milagrosa, junto a pantallas, juegos de video e Internet de alta velocidad.

Muy pronto, acaso hoy mismo, sabremos si las cosas han cambiado. La presidenta Sheinbaum le pasó el caso al secretario García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para responder a la acusación del Departamento del Tesoro de que El Marro, capo del cartel de Santa Rosa de Lima, sigue al frente de una red huachicoleros, o no.

Lo primero, claro, será saber por qué el Marro salió del penal del Altiplano, qué juez dio la orden, bajo qué argumentos y cuando lo regresan.

Camino andado

Quienes se sumaron al Partido Verde Ecologista en Baja California esperando cómodamente posiciones políticas se llevaron un chasco. Tendrán que sudar la camiseta si quieren ser tomados en cuenta.

El escenario político exige tiempo, dedicación y mucha cercanía con la ciudadanía y eso es lo que no hicieron varios integrantes del PVEM. Hoy les tocará volver a tocar puertas y ganar adeptos. Juan Carlos Hank Krauss, cuando fue jefe de los verdes allá, puso el ejemplo.

Hank Krauss tiene el camino andado, ya sabe qué si y qué no gusta a los bajacalifornianos. Y eso es precisamente lo que debería explotar ahora que se ve muy cerca la próxima elección en la entidad.