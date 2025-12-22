Esfuerzos contra la extorsión Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, junto a Pablo Vázquez, titular de la policía capitalina, anunciaron medidas contra la extorsión. (Especial)

En la misma centralidad política y simbólica de la nación independiente, en Reforma, tiene lugar el reconocimiento al más grande cuerpo de servicio público y la ratificación de los compromisos de seguridad de la capital nacional.

Este domingo, el desfile por el Día del Policía en la Ciudad de México muestra el tránsito de un año con evidencia de sistemático avance, pero también la memoria de duelo, tragedia o vicisitudes por miles atendidas por las fuerzas de seguridad. Una comunidad crecientemente demandante de garantías es auxiliada por cuerpos institucionales también, como el resto de la comunidad, a la expectativa del tercer mundial futbolero.

Colocar a las corporaciones policiales junto al Ángel de la Independencia es enfatizar su desempeño como componente vertebral del proyecto de ciudad.

Desde 2019, la capital registra una disminución de 58 por ciento en delitos de alto impacto y 46 por ciento en homicidio doloso, resultado de una arquitectura de decisiones donde se combina inteligencia, presencia territorial, servicios de emergencia y urgencia globalmente competitivos, así como conducción política constante a la cual le hacen falta días y horas ante una intensa agenda de fin de año encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En la Policía se le nombra como “Jefa Ámbar”, un indicativo de simbolismo cercano, empático, al mismo tiempo sólido y transparente; herencia y joya natural. El ámbar es resina capturada en el tiempo y proyección autocontenida del mismo. Utilizar ese indicativo para la mandataria es reconocerle una cualidad clave en seguridad.

Durante la ceremonia, Brugada enumeró reconocimiento y estableció sus coordenadas nuevamente: “sepan todos los policías que aquí tienen a su mejor aliada, y aquí a su mejor equipo del gabinete de seguridad para apoyarlos”. Una definición de mando ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, en un presídium en que fue presentado Ramón Beltrán como nuevo secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia tras la excelente labor de Clara Luz Álvarez, también presente ayer.

Los cánticos de las y los policías fueron reconocimiento a la misión compartida. “Jefa Ámbar, hoy cumplimos su mandato superior”.

Inundaciones por lluvias atípicas, la explosión en el puente de la Concordia, el terrible crimen contra nuestros queridos Ximena Guzmán y José Muñoz y otros eventos impactando núcleos familiares, vecinales o empresariales en el agonizante 2025. La instrucción ha sido contener, proteger, no escalar.

Valentía policial con reconocimiento institucionalizado. Desde octubre de 2024 se han entregado más de 7 mil condecoraciones, 11 mil 700 recompensas, 21 mil estímulos y 4 mil 500 ascensos. Se suma el incremento salarial anual iniciado en la administración de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, disruptor de la idea de pagar solo con aplausos el sacrificio policial.

La entrega del premio al Policía del Año al agente de la PBI Edgar Daniel Alonso Pacheco encaja en esa narrativa. Un reconocimiento también a su compañero fallecido en un operativo este año. En seguridad, los ejemplos importan tanto como las órdenes. Reconocerles es redefinir aspiraciones internas y proyectar valores corporativos.

Brugada no niega retos. Al contrario. Su discurso insiste en nombrarlos sin rodeos. Construir territorios de paz no es metáfora amable, es disputar control social a la delincuencia barrio por barrio, calle por calle. La lucha contra la extorsión exige capacidades distintas a las del combate al robo, tanto investigación financiera, protección a víctimas, inteligencia económica como operación interestatal. Y el Mundial de Futbol 2026 será fiesta deportiva y prueba mayor de coordinación, prevención y manejo de riesgos.

La Jefa Ámbar muestra con transparencia el panorama y ofrece una ruta de futuro… Clara.