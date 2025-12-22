Partido Verde, ¿Qué tan lejos llegará?

Manuel Velasco Manuel Velasco aseguró que las dirigencias estatales definirán sus rumbos para 2027, pero que esto no condiciona su apoyo a Claudia Sheinbaum. (Daniel Augusto)

Manuel Velasco se sumó a la defensa de la llamada “Ley Esposa” que permitirá al PVEM nominar como candidata a gobernadora de San Luis Potosí a la esposa del actual mandatario, en un acto de nepotismo contundente que enfrenta al Verde con Morena y con la presidenta Sheinbaum. ¿Hasta dónde llegará?

El Verde es un partido, digamos, dúctil. Se acomodo con facilidad a circunstancias cambiantes para cuidar los intereses políticos de su cúpula. No hace mucho eran aliados entusiastas del PRI, aunque no les guste recordarlo.

Por allá se dice que la Ley Esposa es solo una herramienta de negociación para asegurar conservar el poder en SLP y acaso ganar otra nominación en uno de los estados que estarán en disputa en el 2027. Pronto sabremos si jugaron bien sus cartas.

Trump, presionado por las elecciones

Los que creen que 2025 fue un año difícil por las agresiones sistemáticas de Donald Trump, no han visto nada todavía. 2026 viene mucho más complicado ya que el inquilino de la Casa Blanca tendrá la colosal presión de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Allá se renovará la Cámara de Representantes y habrá elecciones para gobernador en 39 estados, entre otros muchos comicios. Para ganar tendrá que demostrar que cumplió las promesas que le permitieron regresar a la Casa Blanca, que pasó de las palabras a los hechos y eso encierra múltiples amenazas para México.

Lo que se dice es que Trump hará lo que sea necesario para que su partido, el Republicano, se imponga. Lo que sea, literalmente. Las elecciones también presionarán las negociaciones para renovar el T-MEC, que serán un verdadero vía crucis.

Querétaro, conectividad y competitividad

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Mauricio Kuri han logrado construir una relación respetuosa, con una comunicación fluida, que ha derivado en beneficios concretos para los queretanos, como la construcción del Tren México-Querétaro que avanza sin contratiempos.

Cuando esté funcionado el tren aumentará de manera relevante la conectividad y la competitividad del estado. La obra, a cargo de ingenieros militares, marcará un antes y un después para la capital del estado y su zona metropolitana.

Como el recorrido atraviesa el Edomex ha sido clave la ayuda prestada por la gobernadora Delfina Gómez. Es una obra magna que generará molestias pasajeras a cambio de beneficios permanente.

Claudia y Corina

Entre los personajes del año 2025 en América Latina destacan dos mujeres ubicadas en nichos ideológicos distantes, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y la venezolana Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro y Premio Nobel de la Paz.

Ambas tuvieron coberturas mediáticas amplias y positivas. Lo que más se destaca de Sheinbaum es su habilidad, demostrada una y otra vez, para capotear las embestidas de Trump. Mostró invariablemente temple, mientras que otros colegas suyos de la región tropezaban cada vez que Trump los mencionaba, Claudia operó con cabeza fría y pudo mantener a raya al presidente americano.

Corina fue, además de hábil, valiente porque en Venezuela se estaba jugando el pellejo. Su aventura para llegar a Noruega para recibir el Nobel es un argumento de película. Machado ve la intervención norteamericana como única opción real para desplazar a Maduro del poder. Sheinbaum no puede secundarla porque México también puede sufrir en cualquier momento intervenciones militares unilaterales de EU. Ese factor las mantiene distantes.