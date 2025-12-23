Cero crecimiento del autotransporte en 2025: Ramos

Canacar

El cierre de 2025 sin crecimiento en el autotransporte de carga no es un dato coyuntural, sino una señal estructural de alerta para la economía mexicana. De acuerdo con Augusto Ramos, secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) aspirante a su presidencia, quien subraya que cuando la carga no crece, la economía tampoco lo hace.

Augusto Ramos advierte que la incertidumbre comercial y los aranceles ya tienen efectos tangibles, particularmente en la industria automotriz, donde los paros técnicos de diciembre se extendieron hasta cuatro semanas, afectando acero, autopartes y logística. Cada vehículo que deja de producirse implica miles de componentes que no se mueven, amplificando el impacto económico.

El mensaje de Ramos es claro: el autotransporte funciona como termómetro económico y hoy marca debilidad. A ello se suman problemas estructurales —inseguridad, falta de operadores, rezago en licencias e infraestructura deteriorada— que elevan costos y reducen competitividad. CANACAR plantea una agenda basada en seguridad, profesionalización e infraestructura, pero el riesgo es que, sin coordinación efectiva con autoridades, el sector siga sosteniéndose sin avanzar. El rendimiento potencial está en reactivar la carga; el riesgo, en normalizar el estancamiento.

DIGITAL.-El 2026 se perfila como un año decisivo en la geopolítica digital global, con implicaciones directas para América Latina y México. El análisis presentado por Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law, advierte que Estados Unidos, Europa y China han entrado en una etapa de competencia estratégica por el control de la infraestructura digital, la inteligencia artificial y los semiconductores.

Según Negrete, Estados Unidos ha regresado a una política industrial digital agresiva, con inversiones superiores a 500 mil millones de dólares en IA, restricciones a exportaciones de chips y una estrategia clara de relocalización. Europa, en contraste, avanza con cautela regulatoria, mientras China acelera el desarrollo de soluciones de IA a bajo costo y expande su red de data centers y conectividad.

Para México, el diagnóstico es incómodo: mientras América Latina tiene el potencial para detonar la transformación digital, el país enfrenta una proyección de crecimiento de apenas 0.4% en 2026, según estimaciones de la Cepal citadas en el análisis. La revisión del T-MEC y la caída de la inversión en 2025 agravan el panorama. EL riesgo es quedar rezagados en una economía cada vez más digitalizada. El rendimiento está en permitir que los operadores, la infraestructura y los proyectos tecnológicos avancen sin frenos regulatorios innecesarios.

CONSUMO.-El Monitor de Consumo Big Data de BBVA Research, elaborado por Saidé Salazar, confirma que el gasto de los hogares mexicanos cerró noviembre con una clara moderación. El indicador mostró un crecimiento mensual de apenas 0.5%, reflejando menor dinamismo tanto en bienes como en servicios, en un entorno de incertidumbre prolongada y desaceleración de la masa salarial real.

El análisis de BBVA Research detalla que el consumo en bienes creció 0.4% mensual, mientras que los servicios avanzaron 1.0%, lejos de los repuntes observados meses atrás. Llama la atención la fuerte caída del gasto en línea (-10.2% mensual), contrastando con un crecimiento marginal en tiendas físicas, lo que sugiere un consumidor más cauteloso y selectivo.

Desde una perspectiva crítica, el reporte evidencia que el consumo se sostiene, pero pierde fuerza como motor de crecimiento. BBVA anticipa una recuperación paulatina en 2026, condicionada a la mejora del empleo formal y a una menor incertidumbre comercial desde Estados Unidos. El riesgo es que esa mejora sea más lenta de lo previsto; el rendimiento, que el consumo mantenga un piso mínimo que evite una contracción mayor de la demanda interna.

BANCA.- El reconocimiento de World Finance a Banorte, que preside Carlos Hank como Mejor Banco Digital de Consumo y a su aplicación móvil como la mejor del país refleja una apuesta sostenida por innovación tecnológica. De acuerdo con el comunicado institucional, el banco ha invertido de forma constante en inteligencia artificial, nube y digitalización de procesos, bajo una estrategia que combina tecnología con cercanía humana.Sin embargo, el reto va más allá del premio: convertir liderazgo digital en mayor inclusión financiera y rentabilidad sostenida en un entorno económico más lento. La innovación ya no es ventaja, es requisito.