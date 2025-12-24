Acotan exención de impuestos a la Copa del Mundo

Sorteo Mundial FIFA 2026 La ciudad de Washington albergará la ceremonia para definir los grupos de la próxima Copa del Mundo que comenzará el viernes 11 de junio de 2026.

La decisión del Gobierno de México de acotar el alcance de la Garantía Fiscal otorgada para la Copa Mundial de Futbol 2026 busca corregir un compromiso heredado que, de mantenerse intacto, habría significado una renuncia amplia y prolongada a la recaudación fiscal. De acuerdo con el la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lleva Edgar Amador la garantía firmada en 2018 contemplaba exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de controles administrativos hasta 2028, aplicables no solo a la FIFA sino a una amplia red de proveedores y terceros .

La actual administración informó que, mediante mesas de trabajo con FIFA y FEMEXFUT, se logró limitar la vigencia de estos beneficios exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026 y únicamente para los actores directamente involucrados en la organización del evento. La modificación se formalizó a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, aprobada por el Congreso, evitando litigios y reduciendo el impacto fiscal.

El movimiento es relevante: corrige un exceso del pasado, pero no elimina del todo la presión política y económica de cumplir compromisos internacionales. Hacienda, como fuente institucional, defiende que la medida protege el marco jurídico nacional sin poner en riesgo la organización del Mundial. El riesgo está en el precedente; el rendimiento, en haber acotado una concesión que comprometía recursos públicos más allá del evento.

FRAUDES.- Diciembre se ha consolidado como el mes de mayor riesgo para los fraudes digitales en México. De acuerdo con datos de la CONDUSEF y el análisis de Dinero.mx, las compras en línea concentran el mayor número de reclamaciones, con casi 6 millones de casos reportados y un incremento estacional de alrededor de 5% respecto a otros meses .

Alejandro Sena, director de Dinero.mx, advierte que la combinación de aguinaldos, bonos, ofertas y mayor actividad en comercio electrónico crea el escenario ideal para los ciberdelincuentes. Las cifras son contundentes: más del 70% de los fraudes financieros ya ocurre por medios digitales y el monto reclamado supera los 20 mil millones de pesos, con una tasa de recuperación inferior al 30%.

El crecimiento del comercio digital avanza más rápido que los mecanismos de protección. El riesgo es estructural; el rendimiento, aún pendiente.

TRABAJO.- El mercado laboral mexicano cerró 2025 con un balance desigual. La Encuesta de Autoevaluación Laboral de OCC revela que 45% de los trabajadores percibe un retroceso en su trayectoria profesional durante el año, principalmente por pérdida de empleo, estancamiento salarial o falta de desarrollo .

Aunque 24% reportó mejoras y 31% estabilidad, el dato dominante es la sensación de deterioro. Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio de OCC, subraya que la respuesta de los trabajadores ha sido la capacitación y la adaptación, especialmente en habilidades digitales.

Desde una lectura económica, el riesgo es una fuerza laboral presionada; el rendimiento potencial está en el capital humano que busca mantenerse vigente pese a un entorno adverso.

MOVILIDAD.- La alianza entre Banco Santander México y Volvo Car México cumple un año con resultados que confirman el avance del financiamiento automotriz sostenible. Más de 1,600 vehículos electrificados financiados y un monto superior a 900 millones de pesos reflejan una demanda creciente por esquemas verdes . Alejandro Vázquez Ochoa, director ejecutivo automotriz de Santander, sostiene que la banca puede acelerar la transición sin sacrificar competitividad. El riesgo es la desaceleración económica; el rendimiento, consolidar un mercado eléctrico aún incipiente.