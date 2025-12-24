Conocimiento en acción

Javier López Casarín (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Hace apenas un año, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, anunció la creación del Cluster Universitario de Alto Nivel, un proyecto inédito en México que hoy ya comienza a mostrar resultados tangibles y, sobre todo, replicables.

La premisa era tan sencilla como ambiciosa: reunir a las universidades asentadas en la demarcación para trabajar de manera coordinada en proyectos de impacto social, dejando de lado viejas diferencias, rivalidades académicas o competencias institucionales. En lugar de competir, colaborar; en lugar de aislarse, sumar capacidades.

En una primera etapa se integraron 19 instituciones, entre ellas algunas de las universidades mexicanas mejor posicionadas en rankings nacionales e internacionales. El ejercicio no quedó en el papel. El dinamismo del modelo, los objetivos claros y los primeros resultados provocaron que más casas de estudio levantaran la mano. Hoy, el Cluster ya agrupa a 25 universidades, consolidándose como un ecosistema académico sin precedentes a nivel municipal.

Los logros hablan por sí mismos. Uno de los más destacados fue la colaboración para la puesta en órbita del microsatélite MXÁO-1, un hito que colocó a Álvaro Obregón como el primer gobierno subnacional del continente americano en participar en una misión espacial de este tipo. No se trata solo de un logro tecnológico, sino de una señal clara de hasta dónde puede llegar la coordinación entre academia y gobierno local.

Otro de los proyectos estratégicos es la “Fábrica de Agua”, una iniciativa integral que busca sanear el sistema de barrancas, restaurar su ecosistema y recuperar la capacidad natural de infiltración de agua de lluvia hacia el acuífero. En una ciudad asfixiada por la escasez hídrica, pensar soluciones desde el conocimiento científico y la planeación ambiental es no solo pertinente, sino urgente.

El modelo desarrollado en Álvaro Obregón no ha pasado desapercibido. Otros gobiernos ya voltean a verlo como referencia. Apenas la semana pasada, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la conformación de un Hub de Universidades, integrado inicialmente por cuatro instituciones, con el objetivo de intercambiar experiencias y replicar buenas prácticas.

Cuando un proyecto local comienza a inspirar políticas públicas en otros estados, queda claro que algo se está haciendo bien. El trabajo de López Casarín se consolida así como un referente que trasciende lo municipal y empieza a influir en el debate estatal y nacional sobre cómo vincular conocimiento, innovación y gobierno para generar soluciones reales.

En tiempos donde sobran discursos y faltan resultados, vale la pena subrayar cuando una idea se convierte en acción y la acción, en ejemplo.

Por cierto:

1. MODERNIZACIÓN. Con la chatarrización de 300 taxis obsoletos y la sustitución inicial de 800 unidades, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa de renovación del transporte público individual, que contempla apoyos económicos de 120 mil pesos para unidades a gasolina, 150 mil para híbridas y hasta 200 mil pesos para vehículos eléctricos, además de un plan integral que incluye electromovilidad, seguridad con geolocalización y botones de pánico, modernización tecnológica mediante una aplicación y capacitación turística rumbo al Mundial de 2026, con la meta de ampliar el programa a mil unidades en 2026 y redefinir el taxi como un servicio moderno, seguro y sustentable.

