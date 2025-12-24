Fuerzas de EU, controversia a la vista

Elementos militares de Estados Unidos vigilan la frontera con México (Omar Martínez Noyola)

El trasiego de drogas es un fenómeno multinacional que requiere, para su combate efectivo, coordinación profunda internacional. La cooperación abierta y la soberanía no se excluyen, se complementan. Lo que realmente vulnera a una nación es la violencia impune porque lacera a las instituciones, las reblandece hasta que colapsan.

Lo anterior con respecto al anuncio de que se llevará a cabo en la Cámara Alta, al arranque el 2026, una sesión para autorizar el ingreso a México de elementos militares de EU y, tome nota, la salida de tropas mexicanas hacia el vecino país para recibir cursos de capacitación. Por el contexto en el que ocurre la controversia está asegurada.

Sin embargo, hay que decir que las operaciones entre fuerzas armadas de ambos países ocurren con regularidad y que jóvenes oficiales mexicanos se capaciten allá es casi una regla entre los mandos del instituto armado. Hay que trabajar juntos en lo posible y que cada país haga su parte.

Las drogas impactan la gobernabilidad

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco es un instrumento valioso para el diseño e instrumentación de políticas públicas orientadas a combatir ese consumo. Las instituciones, los profesionales de la salud y las áreas de seguridad saben, por la encuesta, a qué se enfrentan. No está de más recordar que se trata de una amenaza creciente para la salud pública y, ojo, para la gobernabilidad.

Hay, en principio, que contener el fenómeno, evitar que crezca y se salga de control y claro diseñar mejores acciones de prevención. La encuesta reseña las políticas públicas que han funcionado y permitió contraer el consumo entre adolescentes, pero también pone al descubierto otras que se han quedado cortas.

Lo importante es que la encuesta se realizó y ya nos conocemos mejor, aunque haya zonas sombrías que disgustan.

Morena, vaya incongruencia

La paz se construye con acciones diseñadas para proteger a la población. Es un proceso continuo, sin pausas, y de cooperación. Ahí está el ejemplo del proceso para blindar la región de La Laguna donde confluyen dos estados, Coahuila y Durango.

Los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas, acompañados de los alcaldes de Torreón, Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio acordaron homologar acciones administrativas, legislativas, operativas y tecnológicas para conformar un bloque que resulte impenetrable para las bandas delictivas.

Hay que tener voluntad política y actuar con determinación. El negro del arroz fue la decisión de la bancada de Morena en el Congreso de Coahuila de votar en contra del presupuesto de seguridad. Vaya incongruencia de Morena, a nivel federal presumen sus planes y presupuestos para combatir la delincuencia y a nivel estatal hacen justo lo contrario.

¿En Zapopan?

Fuerzas federales detuvieron al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, en lo que supone un golpe contundente a la estructura de los Chapitos, justo cuando arrecia la guerra contra la fracción de los Mayos, lo que ha reducido al Cartel de Sinaloa a su mínima expresión.

Lo destacado de la nota es que las capturas no se registraron en Sinaloa sino en Zapopan, Jalisco, lo que refuerza las versiones de Iván, acorralado por las fuerzas del Mayo Flaco, ha buscado ayuda entre la gente del Mencho del CJNG, en lo puede significar un cambio de fondo en el panorama criminal en el país.

Los Chapitos, dicen, están en las últimas y las capturas se multiplican lo que muestra que sus círculos de seguridad se desploman. Eso sí, diezmados siguen siendo peligrosos.