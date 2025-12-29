Madre buscadora, figura legal

Madres buscadoras (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Procede reconocer jurídicamente el trabajo que realizan los colectivos de buscadoras? La respuesta es compleja porque realizan un trabajo que no les compete. Se metieron a buscar a sus seres queridos desaparecidos porque las autoridades no hicieron el trabajo. Entonces, para no seguir esperando, tomaron palas y picos y pusieron manos a la obra.

Darles personalidad jurídica es similar a reconocer a los grupos de autodefensas que toman las armas porque los agentes del Estado los dejan a merced de la delincuencia. La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, consideró que se debe a garantizar condiciones de seguridad y dignidad a colectivos de madres que se dedican a la búsqueda de personas.

Las agresiones contra las madres buscadoras en México se han agravado en los últimos años cuando han sufrido desde amenazas, agresiones físicas y hasta la muerte. En la última década 16 madres buscadoras han sido asesinadas.

Sonora, solo tres años

Se dice poco pero el próximo gobierno de Sonora será de tres años solamente. Se realizó una reforma a la constitución local para empatar la elección para gobernador con la presidencial, de modo que el próximo mandatario sonorense entregará la oficina en el 2030.

Aunque se trate de un gobierno breve hay muchos tiradores para quedarse con el lugar del actual gobernador Alfonso Durazo, a quien por cierto se menciona para incorporarse pronto al gabinete en el gobierno federal.

Hay en la contienda nombres como los morenistas, Lorenia Valles y Javier Lamarque. Del PAN destaca el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán y la combativa senadora Lilly Téllez. Están los priistas Rogelio Díaz y Sylvana Beltrones y la eterna Patricia Mercado de MC, que es una figura nacional.

Acapulco, sangre y arena

La comunidad turística de Acapulco se prepara para atender a las familias mexicanas, miles de ellas, que recibirán en Año Nuevo en ese destino. La Federación, en lo que va del gobierno del Segundo Piso de la 4T, se ha volcado en toda suerte de respaldos para que el puerto muestre su mejor cara, pero siempre hay una nota roja que descompone el panorama.

Los cuerpos de tres jóvenes estudiantes universitarios que habían decidido pasear por el puerto fueron encontrados en bolsas de plástico. La seguridad sigue siendo, a pesar de todo, una asignatura pendiente. Se corrieron las condolencias de rigor y se habló de una investigación expedita.

Ya veremos si hay congruencia entre el decir y el hacer y los responsables terminar frente a un juez. La impunidad se enseñorea en la bahía.

Tren Interoceánico, raja política

Con respecto al percance que sufrió el Tren Interoceánico, manejado por la Marina-Armada, a la altura de Nizanda, Oaxaca, ya hay intenciones de transformarlo en un hecho político. Lo que procede es una investigación técnica veloz para cerrarle la puerta a las especulaciones. La FGR ya empezó los trabajos. La idea es que se saquen lecciones que impidan la repetición.

Se trata de un tren que ha tenido buena aceptación de la gente que ya lo usa con regularidad. La clave es que los usuarios tengan confianza de usarlo y que no los ahuyenten fobias políticas y mucho menos teorías conspirativas.

Hay que saber, acaso hoy mismo, cuál fue el problema y poner una solución inmediata, recuperar la operatividad de la línea y reanudar los recorridos.