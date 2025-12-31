Lanzan licitación telecom con 3 años de atraso

Telecom

Después de años de retraso, México finalmente incorporará la licitación de la banda de 600 MHz, pieza clave para el despliegue masivo de servicios 5G. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones incluyó esta banda en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Frecuencias 2026, reconociendo su alto valor por cobertura y capacidad de penetración en zonas urbanas y rurales. La decisión corrige una omisión histórica que había colocado al país en desventaja frente a otros mercados latinoamericanos.

Sin embargo, el anuncio llega en un entorno complejo. Los operadores enfrentan presiones financieras, caída en ingresos promedio por usuario y una elevada carga fiscal. Licitar espectro sin resolver previamente el modelo de precios, las obligaciones de cobertura y la certidumbre regulatoria puede limitar el interés real de inversión. Además, la CRT hereda el reto de generar confianza tras la desaparición del IFT, en un sector que depende de reglas claras y estables.

El riesgo está en que la licitación se convierta en un trámite sin impacto estructural si no se acompaña de incentivos adecuados. El rendimiento potencial es alto: una red 5G extendida puede detonar productividad, digitalización industrial y nuevos modelos de negocio. La clave no será solo subastar la banda, sino crear condiciones para que el espectro se traduzca en inversión efectiva.

PLATAFORMAS.- La resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio, que obliga a Google a eliminar restricciones contractuales en Android marca un cambio relevante en el ecosistema móvil. A partir de ahora, los fabricantes podrán vender dispositivos con sistemas operativos distintos sin enfrentar penalizaciones, abriendo la puerta a una mayor diversidad tecnológica.

El regulador sostiene que la medida beneficiará a consumidores, desarrolladores y fabricantes, al reducir costos y fomentar innovación. No obstante, el impacto real dependerá de la capacidad de los nuevos sistemas para competir con el ecosistema dominante de Google. Android no solo es un sistema operativo, sino una plataforma integrada de servicios, aplicaciones y monetización.

Desde una lectura crítica, el riesgo es que la resolución quede en el plano formal sin alterar la estructura del mercado. El rendimiento potencial radica en un entorno más abierto, pero solo si surgen alternativas viables que rompan la dependencia tecnológica actual.

PUERTOS.- En contraste con la desaceleración de otros sectores, Hutchison Ports LCT cerró 2025 con un nuevo récord: 1.5 millones de TEUs operados por segundo año consecutivo en el puerto de Lázaro Cárdenas. El dato confirma la relevancia estratégica del Pacífico mexicano en el comercio exterior y la resiliencia logística del país.

La expansión de infraestructura —con nuevas hectáreas operativas y mayor longitud de muelle— refuerza la capacidad de absorción de carga en rutas de alto volumen. Además, el enfoque en eficiencia y sostenibilidad alinea a la terminal con estándares internacionales.

El riesgo es que el dinamismo portuario no sea acompañado por mejoras equivalentes en carreteras, ferrocarriles y seguridad logística. El rendimiento está en consolidar a Lázaro Cárdenas como plataforma clave del nearshoring y del comercio transpacífico.

MOVILIDAD.- La adjudicación a Alstom para el suministro de 47 trenes de pasajeros y su mantenimiento durante cinco años representa uno de los mayores impulsos recientes al transporte ferroviario en México. Con una inversión superior a 20 mil millones de pesos y más del 76% de contenido nacional, el proyecto refuerza la industria local y la conectividad regional.

El reto será garantizar continuidad operativa, rentabilidad social y mantenimiento de largo plazo. El riesgo es político y presupuestal; el rendimiento, recuperar el tren como eje de movilidad moderna.