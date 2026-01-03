Registro de 150 millones de celulares, sin precedentes

En México hay más de 158 millones de líneas activas de telefonía celular (Archivo/Cuartoscuro)

La obligación de registrar más de 150 millones de líneas móviles a nombre de su titular marca uno de los giros regulatorios más profundos en la historia reciente de las telecomunicaciones en México. Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establecen que todas las líneas —prepago y pospago— deberán vincularse antes del 30 de junio de 2026, o enfrentarán la suspensión del servicio, salvo llamadas de emergencia .

De acuerdo con Armando Reyna Ballesteros, coordinador académico de CETYS, el cambio no solo impacta a los usuarios, sino que traslada una carga operativa y legal significativa a las empresas concesionarias. Estas deberán implementar plataformas de gestión, realizar pruebas de vida presenciales y remotas, y garantizar la protección de millones de registros de datos personales, sin almacenar biométricos.

Las autoridades sostienen que la medida busca reducir delitos como extorsión, phishing y suplantación de identidad. Sin embargo, desde Riesgos y Rendimientos, el debate es más amplio: el riesgo radica en la ejecución, la protección de datos y la posible exclusión digital; el rendimiento potencial, en un mercado más ordenado y con mayor trazabilidad. La línea entre seguridad y sobre-regulación será puesta a prueba en los próximos meses.

Venta.- La decisión de Telefónica de vender parte de Telefónica Tech en México, Colombia y Chile a Hiberus confirma la reconfiguración estratégica del operador español en América Latina. El acuerdo, aún sujeto a autorizaciones regulatorias, forma parte del plan Transform & Grow, orientado a simplificar operaciones y concentrarse en mercados y clientes clave .

Telefónica ha subrayado que la transacción no afecta la continuidad de los servicios ni las relaciones laborales, mientras que Hiberus fortalece su presencia regional en servicios digitales. Para el mercado mexicano, la operación revela una tendencia clara: los grandes operadores buscan reducir exposición directa y apostar por alianzas o desinversiones selectivas.

Desde una lectura crítica, el riesgo es la pérdida de capacidades locales estratégicas; el rendimiento, una mayor especialización y eficiencia operativa en un entorno de alta competencia tecnológica.

MAXIMOS.- El oro ha roto máximos históricos y se consolida como uno de los activos más observados rumbo a 2026. Según el análisis de Paula Chaves, analista de mercados financieros de HF Markets, el metal precioso no atraviesa un repunte aislado, sino un macrociclo alcista impulsado por liquidez global, debilidad del dólar y compras sostenidas de bancos centrales .

A diferencia de ciclos anteriores, el oro avanza al mismo tiempo que los mercados accionarios, reflejando una ruptura de correlaciones tradicionales. Las proyecciones más ambiciosas sitúan el precio en niveles cercanos a 6,000 dólares en 2026, e incluso más altos en horizontes posteriores.

El riesgo está en correcciones técnicas inevitables; el rendimiento, en la revalorización estratégica del oro como activo real frente a un mundo altamente endeudado.

TURISMO.- El cierre de 2025 confirma la fortaleza del segmento de Propiedad Vacacional en México. Grupo Royal Holiday se prepara para un 2026 de crecimiento, respaldado por un aumento de 4.8% en rutas aéreas entre Norteamérica y playas mexicanas y por un mercado que genera ventas anuales por 6.2 mil millones de dólares, según AMDETUR .

La estrategia de digitalización y servicio personalizado apunta a mantener la resiliencia del sector. El riesgo es la volatilidad turística global; el rendimiento, la consolidación de México como potencia vacacional.