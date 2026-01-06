Implicaciones por la captura de Maduro

Nicolás Maduro Así se ilustró a Nicolás Maduro tras una primera audiencia en la que se declaró "no culpable" de los cargos que le acusó una corta en Nueva York.

Finalmente se concretó la tantas veces cantada amenaza sobre la caída de Nicolás Maduro. Después de un asedio militar sin precedente por parte de las fuerzas armadas norteamericanas que movilizaron equipos aéreos y navales de impresionante capacidad destructiva en el Caribe y costas venezolanas, el pasado 3 de enero fue capturado el dictador venezolano y su esposa Cilia Flores.

En la conferencia de prensa que ofreció el presidente Trump con sus principales colaboradores, desde su residencia de Mar-a-Lago, se pudieron apreciar datos y motivaciones que estuvieron detrás de esta histórica decisión. Estados Unidos está decidido a evitar la convivencia con vecinos que se oponen a su estilo de gobierno y sobre todo acabar con la actividad de los cárteles del narcotráfico, solapada por gobiernos de la región, que han inundado al país de las barras y las estrellas, de drogas que han envenenado a su sociedad.

La era Trump debemos verla como un gobierno que aspira a que los EU sean sin asomo de duda, la potencia líder del mundo, en especial de la región latinoamericana, donde no se verá con buenos ojos a gobiernos que lo cuestionen. Con el pretexto de luchar en favor de la democracia, antes que nada, al país del norte le interesa proteger sus intereses geopolíticos frente a otras potencias, en especial China y Rusia.

Aunque tiene petróleo para dar y prestar quiere seguir teniendo el control sobre este recurso, como se dejó ver al afirmar que llevará a Venezuela a las principales empresas petroleras de su país a invertir miles de millones de dólares en la renovación de los equipos e infraestructura descuidados por Maduro para la extracción de petróleo y de esa forma cobrarse lo que considera les fue robado por el régimen Chavista, hace más de dos décadas, a la llegada de ese movimiento socialista al poder en el país sudamericano.

Como sabemos, Venezuela es el país del mundo con las mayores reservas de crudo, 303 mil millones de barriles, por encima de Arabia Saudita, pero su producción diaria por la baja extracción no llega al medio millón de barriles cuando hace 20 años era de 2 millones de barriles diarios.

La incursión de Trump en Venezuela es una advertencia para otros regímenes que han afectado los intereses norteamericanos y que, de alguna manera favorecen al narcotráfico en sus territorios. Históricamente hemos sido testigos que mientras cualquier dictadura, del signo que sea, beneficie y acepte que EU obtenga lo que le interese, les tiene sin cuidado si en esos países hay o no democracia. Pero en este caso particular de Venezuela, la intervención norteamericana se ve con buenos ojos en la mayor parte del mundo y por los propios venezolanos, ya que la llegada de grandes capitales estadounidenses beneficiará al pueblo y si como lo prometió Trump se apoyará la llegada de un gobierno aceptado por la mayoría integrado por elementos civiles respetables y sin antecedentes en favor la dictadura, eso sí será un éxito para los habitantes de ese país que en el pasado fue el más próspero de la región. Ahí están los seguidores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que ganaron la elección del 2024 por lo que desconcertó la falta de apoyo del presidente norteamericano a ese grupo al afirmar en la conferencia de prensa, que la señora Corina Machado carece del apoyo de los venezolanos, lo que a todas luces es un error de apreciación.

En el tema de la transición ordenada hacia la democracia, el secretario de estado Marco Rubio jugará un rol esencial. Se mostró muy satisfecho con esta acción y en respuesta a los periodistas, advirtió al régimen cubano que debería, ante lo sucedido, poner sus barbas a remojar como se dice coloquialmente. Nada sería más grato para el mundo que liberar a Cuba de los dictadores que la gobiernan hace más de 60 años y sólo han llevado a la isla, pobreza, nepotismo, represión y ausencia completa de libertad.

Celebrar la captura de Maduro no equivale a respaldar los métodos utilizados por EU. Desde luego nos indigna la violación de la soberanía de Venezuela, pero más nos indigna todo lo hecho por la dictadura de Nicolás Maduro como el desconocer el triunfo soberano indiscutible de la oposición en la elección del 2024, la salida de más de 8 millones de refugiados venezolanos, el colapso económico e inflación que provocó la dictadura. En un país que lleva más de 25 años sometido a un cáncer que lo consumía desde adentro, cualquier forma de extirparlo viene siendo un mal menor.

