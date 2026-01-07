Cuerpo diplomático a prueba

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (Andrea Murcia Monsivais)

Como cada inicio de año, desde hace más de tres décadas, se congregan en la capital del país los titulares de las embajadas y consulados mexicanos en el mundo. Es una oportunidad para articular una visión compartida de la forma en que busca proyectarse, a nivel internacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Encabeza los trabajos el canciller Juan Ramón de la Fuente. La reunión se lleva a cabo en un momento histórico, de definiciones, sobre la relación de América Latina con el gobierno de Estados Unidos.

De la Fuente lo explicó así: “A nadie escapa que estamos atravesando por uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos. El orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región.

Cuenta regresiva, reforma electoral

Al proyecto presidencial de Reforma Electoral se le están dando los últimos toques. Ayer estuvo en Palacio Nacional Pablo Gómez, titular de la Comisión encargada de la redacción final de la reforma, por lo que se espera que el documento definitivo sea dado a conocer en breve.

La idea, según el diputado Ricardo Monreal, es que se esté votando en el Congreso a mediados de marzo. Se esperan debates ríspidos, incluso entre los partidos integrantes de la coalición oficial que sienten amenazados sus intereses.

La idea es que al final del camino los organismos electorales, el INE y el TEPJF, no solo conserven, sino que fortalezcan su autonomía, que se logre diseñar una cancha pareja y que no se altere la certidumbre alcanzada en los resultados electorales. En suma, que sea un avance y no una regresión.

Fátima, el as bajo la manga

La comunidad turística se alista para viajar a España y ser parte de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Es un evento líder a nivel global que inaugura el calendario 2026 de las grandes ferias mundiales. México tendrá un papel protagónico ya que será el País Socio de esta edición, que coincide con la realización en nuestro país del Mundial de Futbol. Son oportunidades inmejorables que no pueden desperdiciarse para afianzar a México como potencia turística en América Latina.

Los preparativos al interior de la delegación mexicana han tenido jaloneos de pronóstico reservado entre los destinos y CREA, la empresa contratada por la Sectur para montar el stand nacional. La comunicación, dicen, ha

fallado.

Hay, con todo, una noticia espléndida. El estado de Tabasco debutará en las grandes ligas del turismo mundial de la mano de Fátima Bosh, la flamante Miss Universo, oriunda de ese estado. Ella será sin duda centro de atención de la prensa internacional. Fátima será la mejor aliada de la delegación mexicana en Madrid.

¿Qué pasa ahí?

Trabajadores de la Clina-Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero, trabajan bajo protesta. Ellos sostienen que el edificio sufrió daños considerables por el temblor del pasado dos de enero y que están en riesgo constante.

¿Alguien de Protección Civil del gobierno estatal le está dando seguimiento a la denuncia?

Los trabajadores de la salud aseguran que no solo se cayeron plafones, sino que la estructura está tocada lo que también supone un riesgo para los derechohabientes. Hasta el momento, dicen, no se ha realizado una revisión a fondo, lo que es relativamente sencillo y daría tranquilidad a trabajadores y pacientes.