Pepe Grillo: Guerrero, bateadora emergente

Los encontronazos entre los Salgado, Evelyn y Félix, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, convirtieron el proceso interno de Morena rumbo al 2027 en Guerrero en un campo minado. Cualquiera puede salir volando. Por eso, se dice por allá, Morena está buscando una figura que sume y no que divida. Alguien con el sello del Segundo Piso.

En la gira más reciente de la presidenta Sheinbaum en Guerrero la presencia que llamó más la atención de los reporteros fue la de Esthela Damián Peralta, nueva consejera jurídica de la Presidencia, que es oriunda de Chilpancingo y tiene experiencia legislativa y administrativa. Lo más importante es que no está contaminada con los jaloneos entre la clase política guerrerense.

Todavía falta, pero lo cierto es que hay interés en placearla y en mostrar su cercanía y confianza con Palacio Nacional. Podría, se dice en corto, ir a Guerrero en calidad de bateadora emergente.

El salvaje nuevo mundo

Una vez que Donald Trump puso en marcha la etapa de acción directa de la Doctrina Donroe; o sea, con botas de marines en el territorio, los países en la mira de la Casa Blanca, México entre ellos, han tenido que regresar a los temas básicos como soberanía e independencia, un día sí y otro también.

El panorama internacional remite al libro del erudito embajador Juan José Bremer que, con clarividencia devastadora, hablaba del salvaje nuevo mundo. Un clan cavernario, con tecnologías de última generación, cuyo único argumento es la fuerza, impone condiciones sin más límite que su apetito de poder, donde los organismos internacionales son irrelevantes.

El caso de México es ilustrativo. La cooperación ha dado resultados estupendos en temas como el fentanilo y la migración indocumentada. Una acción militar unilateral de EU podría abrir un periodo de inestabilidad aquí que detone el tráfico de fentanilo y la migración que, por lo menos en el discurso, es lo que quieren evitar.

Muerte por asfixia

La Reforma Electoral tiene que estar lista, votada y publicada en el Diario Oficial en el mes de mayo, de modo que la etapa de debate se acerca a su momento más álgido.

Se perfila un fenómeno político inesperado, los partidos políticos, salvo Morena, comienzan a tener posicione coincidentes en temas torales como el financiamiento. El oficialismo ya adelantó que les reducirán el dinero público porque salen muy caros. La medida pagará incluso a los partidos de la coalición oficial.

Los partidos opositores han dicho que lo que busca Morena es asfixiarlos para perpetuarse en el poder y cancelar la posibilidad de un piso parejo, porque el gobierno y su partido manejarán el presupuesto y los demás partidos estarán empantanados en la precariedad.

T- MEC y marines

Organizaciones empresariales, sindicales y servidores públicos se alistan para emprender las negociaciones para revisar en este 2026 el T-MEC, en un entorno internacional que trae sorpresas ingratas cada día.

Lo que comenzó a circular es la intención americana de amarrar las negociaciones del tratado comercial a concesiones en materia de seguridad.

A este paso, se dice, al equipo negociador tendrán que sumarse elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad.