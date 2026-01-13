Intervención descartada, por hoy

Claudia Sheinbaum y Donald Trump Ambos mandatarios sostuvieron una llamada este lunes 12 de enero para hablar de temas de seguridad tras las amenazas de Trump con enviar un ataque a los cárteles en México.

Cada líder tiene su forma de comunicar y un mensaje específico para su base electoral. Trump, por ejemplo, busca aparecer como el gorila más fuerte de la jungla, al que todos temen, el estridente que impone condiciones para hacer grande a América otra vez.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, busca transmitir el mensaje de que México tiene un liderazgo eficaz, que defiende la soberanía con serenidad y paciencia. Lo ha conseguido. A las pruebas se remite.

La llamada telefónica de ayer lo ratifica. Claudia en un momento decisivo, escoltada por sus hombres de confianza, aparece relajada, incluso sonríe y poco después afirma que se descartó la posibilidad de una acción militar norteamericana.

En esas vamos hoy, pero con Trump no existen ni el largo ni el mediano plazos, todo es por hoy y quizá mañana, pero no más.

INE, la vía institucional

Que en medio del ruido político que rodea a la reforma electoral, el INE decidió jugar en cancha institucional y no desde la tribuna. Ayer, el Consejo General entregó a la Comisión Presidencial un documento con 241 propuestas técnicas, construidas desde la colegialidad y con participación del Servicio Profesional Electoral, ese que carga —sin reflectores— con la operación real de las elecciones.

No es un papel testimonial. Entre los ejes que más llamaron la atención está el endurecimiento de la fiscalización, con candados explícitos para cerrar el paso a recursos de origen dudoso, un mensaje directo en un momento donde el dinero opaco vuelve a ser tema sensible.

El gesto no es menor: el INE no se atrincheró ni confrontó, aportó método, diagnóstico y propuestas concretas, dejando claro que la técnica electoral no se improvisa ni se resuelve con consignas. El instituto enriquece la iniciativa que podría presentarse en sociedad esta misma semana

Petróleo y humanismo

La entrega de petróleo mexicano a Cuba es un tema añejo, que no comenzó con el gobierno del segundo piso de la 4T. Es una política de Estado. Gobiernos del PRI, PAN y Morena han seguido por décadas esa política, que hoy genera temor e inquietud porque podría colocar al país en ruta de colisión con la Casa Blanca.

En cada momento ha tenido soportes diferentes, hoy se ve como un gesto humanista hacia un pueblo emproblemado, y vaya que lo está. Hay voces que sostienen que México no gana nada y que, por el contrario, nos puede meter al callejón de los sustos.

A decir de la prensa norteamericana, los envíos de petróleo mexicano a Cuba seguirán incluso con la venía de la Casa Blanca, hasta que Trump diga no más.

Las huellas de la traición

Las bandas del crimen organizado han deteriorado el tejido social en muchas comunidades del país, en los que se padece una aguda crisis de valores. Conforme avanza la investigación del asesinato del fuera alcalde Uruapan, Carlos Manzo, atestiguamos con pesar las señales de la traición.

Gente que debió protegerlo lo colocó al alcance de los sicarios, personal de su equipo más cercano de colaboradores lo traicionó, incluso por menos de 30 monedas. Filtraron información para facilitar la ejecución. El alcalde no tenía oportunidad de salir vivo del cargo.

La indagatoria todavía está en marcha, falta identificar al mando del CJNG que dio la orden e ir por él, aunque en el camino se encuentren vestigios de la miseria humana.