Ley Esposa, vetada

Ricardo Gallardo Gobernador de San Luis Potosí (Presidencia)

El gobernador de San Luis Potosí le quedó mal a su esposa, la senadora González, y anunció que vetará la ley que le aseguraba la nominación del PVEM para el gobierno del estado en la elección del 2027. El gobernador primero promovió y después vetó la ley, muy raro.

O no tan raro si se toma en cuenta que la presidenta Sheinbaum dejó en claro que estaba en contra de la artimaña. La cúpula del Verde, que se sabe acomodar, calculó que no era el momento de una fisura con Palacio Nacional y mucho menos chocar públicamente con la presidenta.

El hombre fuerte del partido, Manuel Velasco, también cambió de parecer y dijo que no necesitan la llamada Ley Esposa, que de cualquier forma ganarán. Lo que se quiere atajar es el nepotismo, no las posibilidades de triunfo de un determinado partido. El jaloneo del nepotismo cesó en SLP, pero todavía patalea en Nuevo León, Hidalgo y Zacatecas.

Barbaridades en serie

El presidente Trump dice barbaridades por ráfagas. Dice lo que se le ocurre, muchas veces sin filtro, entre otras razones porque la verdad es para él algo muy secundario. Ayer, nada más por molestar, dijo que el T-MEC es realmente irrelevante para Estados Unidos. ¿Lo es?

Los principales socios comerciales de EU son, por mucho, México y Canadá, que son al mismo tiempo los firmantes del tratado. No es una casualidad, es una consecuencia. El tratado ha sido bueno para los tres países y es la principal herramienta para encarar el desafío comercial de las potencias asiáticas, comenzado por China, pero no solo el Dragón Rojo.

Como la renegociación del T-MEC está en puerta, Trump desdeña como estrategia, pero contar con un buen acuerdo con sus vecinos y socios es la prioridad de la comunidad empresarial americana para el 2026.

Recuperar la confianza

Ha costado mucho trabajo construir un clima de confianza entre los colectivo de buscadoras y buscadores y las autoridades, que es clave en la tarea dramática de escarbar en la tierra para encontrar indicios de seres queridos. Evitar regresar a la etapa de la desconfianza es tarea central de los servidores públicos.

Por eso se recibió con beneplácito la actitud del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que ofreció sus buenos oficios para mediar entre la FGR y el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que han tenido diferencias por el manejo de la información oficial del Rancho Izaguirre, centro de reclutamiento del CJNG.

Los Guerreros Buscadores aseguran que la FGR abandonó las labores de búsqueda y resguardo en el rancho, donde todavía pueden encontrarse indicios de personas desaparecidas.

Celulares, evitar suspicacias

Hay un déficit de información con respecto al programa de Registro de Teléfonos Celulares 2026. Han circulado versiones de manejo fraudulento de datos o de simples errores técnicos que han causado recelo en la población que se resiste a realizar el trámite. El programa ha tenido un arranque incierto.

El antídoto es proporcionar más información orientada a clarificar las dudas y blindar el proceso ante la irrupción de organizaciones delictivas, sobre todo las dedicadas a la extorsión. La población todavía no asume los beneficios del operativo.

Es claro que el objetivo final del padrón es proporcionar seguridad, pero errores en el procedimiento puede terminar beneficiando a la delincuencia.