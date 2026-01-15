El rescate del Bienestar

El que dice una mentira no sabe qué tarea asume porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esa primera.

Alexander Pope

Poeta inglés del siglo XVIII

Perros del Refugio Franciscano enviados al Deportivo Galeana. (SUNNY QUINTERO)

C. CLAUDIA BRUGADA MOLINA,

JEFA DE GOBIERNO DE CdMx

P R E S E N T E

No señora, no me referiré a usted como “estimada” ni nada de protocolos por el estilo, ya que no actuó ni con mínima decencia o siquiera disimulo en el CASO REFUGIO FRANCISCANO (RF)-Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP (FAH). Es más, procedió peor que nadie al encabezar un siniestro propósito… ¿ajeno?... fielmente do-cu-men-ta-do ante el mundo (así es hoy con las RR. SS.) y para el que además usó y abusó de los funcionarios y empleados que se le arrastraron y peor aún de los cuerpos de seguridad capitalinos, incluidos los “Zorros”, Agrupamiento de Fuerza de Tarea especializado en situaciones de alto riesgo y emergencias extremas, y todo, para zurrarse, casi rayando la oportunidad, sobre 3 resoluciones judiciales que ordenaban, primeramente la del 23 de diciembre, la restitución del predio que arrebataron a sus ocupantes históricos y herederos de Don Antonio Haghenbeck, y que ni más ni menos SON los Franciscanitos; guaguás y michis que en un número acreditado de un mil 95 los primeros y 39 los segundos, aparecieron fuertemente disminuidos (sólo 858 perros; de los gatos no se sabe ni condición ni ubicación) en el listado de la Fiscalía local, después de haber sido vil e improcedentemente despojados de ese codiciado terreno cuajimalpense de 163,266 m2 que a manera de tranza fue vendido con “reserva de dominio” a Banco Ve por Más por el ridículo monto de 650 mil pesos, siendo que el avalúo comercial presentado por la FAH, en el 2022, ascendía a 222 millones de pesos, apareciendo posteriormente otro avalúo de 558 millones de pesos, precio más creíble. Esa y no otra es la verdad atrás del despojo a los animales más desvalidos de la capital y que ocupaban el lugar desde 1977. Sin embargo, este caso, sépase señora Brugada, apesta más allá porque solamente así puede explicarse la impunidad de la que usted ha gozado violando cuanta normatividad pudo y hasta resoluciones judiciales para sacar a los animales del lugar. ¿Está encubriendo algo o a alguien?, ya que curiosamente, tratándose de un mega fraude fiscal a la capital mexicana, insiste usted en desviar el tema hacia un maltrato animal inventado y acompasado por su runfla de mamadores, lo que me hace pensar muy mal… ¿acertaré?... ya que precisamente quien ocupaba la Jefatura de Gobierno cuando se concretó esta venta tan cuestionada, era ni más ni menos que la PresidentA Sheinbaum, que si no se enteró de esta tranza promovida por sus subordinados, ¡qué ¡ y si se enteró, ¡doblemente grave! Y…

Por lo que respecta al maltrato y crueldad señalados por omisión y negligencia, proceda en varios cientos de animales, ¡ándele!, acredite cada caso partiendo, no lo olvide, de que ese procedimiento debió anularse desde que se perdió la cadena de custodia de esas criaturas, primero por la entrada abrupta de FAH en la persona de Carmela Rivero, y luego porque tras estar casi un mes en sus manos, apenas para el DÍA D la fiscalía procedió a levantar un dictamen sin haber demostrado haberlo levantado a cada individuos y contado, al menos, con presencia de los abogados del RF y de los MVZ a cargo. Incluso están revacunando absurdamente a los perros contra la rabia y de proporcionarles, según, las carísimas y especializadas croquetas Royal Canin, terminaron suministrándoles a plato saturado las de la marca Ganador. Y para que lo sepa, a los perros y más bajo condiciones de estrés y miedo, sea cual sea el número, se les sirve en platos individuales y en cantidades de conformidad a su edad, talla y condición. No ad libitum. Si acaso el agua, pero si hay algunos con problemas infecciosos, ni eso. Haberlos tenido por días metidos en transportadoras con dos y hasta tres perros en su interior, eso sí es maltrato que delata la improvisación causante de muchas bajas. Por cierto, mientras el procedimiento esté abierto NO SE PUEDE NI SE DEBEN DAR ESOS ANIMALES EN ADOPCIÓN. Siendo así, su caprichito le costará a la Ciudad un pico, claro, de no haber acuerdo en lo oscurito con la FAH, quien aparte y para complacerla a usted, le arrebató un predio en comodato a la abogada Josefina González Polo para presumir su “Albergue de Animales de la Ciudad de México. Una mentira más y una de las razones por las que el RF no aceptó pactar su traslado con la Fundación multireferida. Continuaré refutando la serie de mentiras sobre maltrato y crueldad expresadas por la fiscal Alcalde.

producciones_serengueti@yahoo.com