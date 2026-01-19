Pepe Grillo: Crecimiento, otras miradas

El crecimiento de la economía es tema central de la agenda nacional. Llamó la atención positivamente en el gremio, que la presidenta Sheinbaum haya tomado la decisión de reunirse con un grupo de economistas para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana, en un contexto marcado por la próxima revisión del T-MEC.

Otras voces aportan, pueden marcar innovaciones, dar una mira distinta. La divisa es prosperidad compartida.

El encuentro se efectuó justo cuando los tres países firmantes del tratado comercial de América del Norte se adentran en la preparación de la revisión agendada para este año. No es un secreto que hay tensiones crecientes, de ahí la conveniencia de oír otras voces y contemplar cualquier escenario.

Samuel, ¿ahora sí?

Samuel García tiró la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en el 2024. El partido naranja tuvo que buscar un bateador emergente, que resultó ser Jorge Álvarez Máynez que recibió poco más de 6 millones votos.

Samuel no quiso dejar la gubernatura de Nuevo León porque no encontró a nadie que le cuidara la espalda. No quiso quedar a merced de un Congreso opositor que lo tiene en la mira. El panorama es diferente rumbo al 2030. No hizo falta que alguien lo destapara, él solo procedió a hacerlo. Samuel dijo que tiene muchos apoyos.

Tal vez los tenga, pero lo que se dice es que al interior del MC quedaron escamados y es que el gobernador tiene una agenda personal que a veces coincide con la del partido, pero en ocasiones no, y no quieren que los vuelva a desdeñar.

El Papa León, ¿lo escucharemos?

La jerarquía católica reaccionó a los intentos gubernamentales de que el Papa León XIV visite México este mismo año. Ante las invitaciones reiteradas por parte de voceros del gobierno los prelados cuestionaron ¿ Estamos dispuestos a escuchar su mensaje de paz y esperanza para nuestro país?

En un razonamiento abiertamente crítico, los obispos describieron a la sociedad mexicana como cada vez más indolente ante los casos de violencia e injusticia. Difícil contradecirlos.

Lo que busca la Conferencia del Episcopado es tener respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la verdadera razón para invitar al Papa?

Campeche, la otra versión

Toda historia tiene dos versiones, la del ex rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud, también. Hay voces que aseguran que se trató de una irrupción abusiva del gobierno estatal, pero hay otras voces que sostienen que quitarlo de la Rectoría fue lo mejor que le pudo ocurrir a la Universidad Autónoma de Campeche, ya que es la escuela con más irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con información de la ASF, la gestión del exrector José Alberto Abud, quien fue detenido con posesión de estupefacientes y alega persecución política, tuvo observaciones por más de 225 millones de pesos correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública del 2023.

Sobre el caso Campeche no se ha dicho la última palabra.