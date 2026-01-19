Rafael Cardona: Los trabajos de Hércules

Como si las cosas no fueran lo suficientemente confusas sobre los amagos de intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos, hasta bien entrada la tarde de ayer nadie había explicado claramente por qué y para qué, un avión militar de transporte (Super Hércules) de la Fuerza Aérea de ese país, aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca.

Ni el por qué ni el para qué podrán quedar satisfechos en medio de este clima de agresiones y negativas rotundas del gobierno mexicano, cuyo destinatario no parece ser todo el tiempo quien amaga, sino los mexicanos a quienes se quiere tranquilizar, solamente con las loas a la cooperación sin sumisión y el elogio de la testa helada.

Este aterrizaje se produce en un entorno interesante. Estos son algunos de sus componentes.

Hace dos días la BBC divulgó esto:

“…La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió a las aerolíneas comerciales que extremen la precaución al sobrevolar partes de América Latina por “actividad militar”.

“La entidad emitió varios avisos --conocidos como NOTAM-- en los que alerta sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y zonas del norte de Sudamérica, incluidos Panamá, Colombia y Ecuador.

“Los avisos permanecerán vigentes desde este viernes hasta el 17 de marzo.

“…existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo", que podrían interferir con los sistemas de navegación de los aviones”.

Ante ese anuncio la presidenta Sheinbaum hizo algunos comentarios tranquilizadores, el más reciente de los cuales fue ayer mismo durante su gira por Guanajuato. Dice una crónica:

“(El imparcial).- Previo a la presentación del Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, medios de comunicación cuestionaron a la mandataria sobre si existían acciones que el gobierno de Estados Unidos estuviera haciendo en México.

«---Solamente saber si está enterada de las maniobras que hace (EU) ¿Qué tipo de maniobras está haciendo», preguntó un reportero.

«--Nada, no hay nada… emitió la SICT (Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes) un comunicado», dijo la gobernante.

«--Pero no informó qué maniobras está haciendo Estados Unidos…», acotó el comunicador.

«--En territorio nacional, nada», aseguró la morenista, al tiempo que se despidió para seguir su camino sin dar más declaraciones”.

Más allá de la dificultad de aterrizar en el centro de la República Mexicana sin haber cruzado medio país desde Texas, el enorme Súper Hércules (Lockheed Martin C-130J) es un avión militar de los Estados Unidos inexistente para el

gobierno mexicano. “Nada, no, nada…” En este caso la nada pesa, vacío, 34 toneladas Y puede cargar otras 20.

El carguero volador de enorme tonelaje y mitológico nombre, expone la volatilidad de las declaraciones.

Recuerda --además--, cuando en abril del año pasado, el destructor USS Gravely, abastecido con misiles guiados de la Armada de EE. UU., atracó en el puerto de Veracruz autorizado por la Secretaría de Marina (SEMAR), cuyo personal de alta jerarquía estaba hasta el cuello por el huachicol. El barco recibió 900 mil litros de combustible (de comercio legal, es de suponerse), y permitió el descanso de la tripulación. Esto se repitió en diciembre, cuando el buque de combate USS Wichita (LCS-13) también atracó en Veracruz en una “misión diplomática”.

Los asuntos militares son por su naturaleza sigilosos cuando no secretos. Casi nunca se aclaran las cosas, como sucedió con esta información.

“(L.J.3 de enero).- El Senado suspendió la reunión extraordinaria de Comisiones programada para el próximo lunes 5 (este mes) , en la que se tenía previsto autorizar la entrada a territorio nacional de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos participar en ejercicios navales y la salida de elementos de la Armada mexicana a Camp Shelby, Mississippi, para un ejercicio similar”.

--¿Qué trabajos desarrolla Hércules?