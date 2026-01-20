Cambios radicales en la geopolítica global

Trump indica que “ya no se siente obligado a pensar solo en paz” (EFE/Franck Robichon/Pool)

A raíz del inicio del segundo mandato de Trump que cumple ya un año, el republicano ha tomado diversas decisiones de importante trascendencia mundial. Además de la captura de Maduro que en los países de Latinoamérica provocó diversas reacciones, algunas a favor y otras en contra.

Lo cierto es que Trump ha sido muy audaz y en ocasiones parece no medir las consecuencias de sus decisiones, pero es un hecho que está bien asesorado, como se puede advertir en la postura asumida con Venezuela después de lo ocurrido.

Estratégicamente ha decidido apoyar a la vice presidenta Delcy Rodríguez, leal a Maduro, porque está consciente que una dictadura de más de 20 años construyó un sistema que no puede deshacerse de la noche a la mañana, a fin de evitar un caos que sumiría a Venezuela en un clima de violencia como el que provocó George Bush cuando en el año 2003 fue por Sadam Hussein con una invasión militar.

Bush pretendió un cambio de gobierno inmediato en Irak que lo único que logró fue un baño de sangre y finalmente la llegada de un gobierno Islámico, donde los espacios de libertad son limitados y su alianza con Irán, que mantiene tropas dentro de Irak, representa un serio problema para los EU. La realidad es que después de la incursión militar de EU, Irak sigue estando lejos de poder vivir en una verdadera democracia.

Según ha dejado saber Trump a través de su secretario de estado Marco Rubio, el objetivo de EU es devolver la democracia a Venezuela cuando las condiciones lo permitan, pero los analistas de política internacional coinciden en que lo que interesa a EU es que se establezca un gobierno que siga sus directrices y permita el margen necesario para que la industria petrolera de Venezuela sea rescatada y controlada por los intereses de Norteamérica. Lo que menos interesaría a Trump es la democracia en Venezuela, sostienen internacionalistas destacados.

Pero las provocaciones de Trump han escalado con su pretensión de apropiarse de Groenlandia argumentando razones estratégicas de seguridad para los EU frente a la expansión de China y Rusia, por su posición geográfica. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo por parte de los países miembros de la OTAN, que verían esa apropiación que consideran arbitraria, también como una amenaza para su seguridad.

En la medida que las posiciones de Europa se enfrentan a la política estadounidense el hombre que dirige los destinos de la mayor potencia mundial, les ha hecho saber, a varios de sus socios europeos que de no cambiar su postura para que EU pueda comprar Groenlandia, a partir de febrero impondrá una serie de aranceles progresivos, empezando con un arancel de 10% y si no se llega a algún acuerdo a partir del 1 de julio los aranceles aumentarían a 25% y también su gobierno cancelará, a partir del 21 de marzo, las visas a 75 países de Asia, África, Europa y América, incluyendo a los 8 países europeos que se oponen a los designios de Trump, entre los que destacan Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca.

Las visas de residencia serán las afectadas no las de turismo, ni las que se tramitan para trabajos temporales. México quedó fuera, pero sí se incluye a Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Uruguay, Haití, Jamaica, entre otros países más pequeños.

Como vemos el tema no es menor pues los aliados históricos de EU desde el fin de la segunda guerra mundial ahora pueden ser vistos como potenciales adversarios. Lo que queda claro es que definitivamente ha quedado atrás la geopolítica bipolar donde Norteamérica y la antigua URSS eran las potencias indiscutibles, para pasar después de la caída de la URSS, en diciembre de 1991 a un período unipolar con EU como amo y señor del mundo.

Como la historia da muchas vueltas, hoy se ha consolidado la presencia cada vez con mayor fuerza de otros países, especialmente China por su potencial económico y militar y en menor medida, sólo por su arsenal nuclear, Rusia, que se enfrentan a EU para defender sus áreas de influenza y ganar nuevas como lo ha logrado China en Sudamérica. La geopolítica ha sufrido un cambio radical y ha pasado a generar la nueva economía global multipolar.

