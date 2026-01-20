Trump, viene lo peor

Donald Trump Presidente de EU (SHAWN THEW/EFE)

Hace un año comenzó la construcción del salvaje nuevo mundo de Donald Trump. Un año de vértigo y desconcierto, a pesar de que todo lo ha hecho fue anunciado desde el día de su toma de posesión hace doce meses. Con respecto a México ha bajado de manera significativa el trasiego de fentanilo y la migración indocumentada. Un día está conforme con los resultados y otro amaga con represalias económicas y militares porque no se avanza con la velocidad que quiere.

El primer año de Trump en su regreso a la Casa Blanca fue de tensión permanente para México, el segundo año será de alto riesgo. Hay que asumirlo.

Literalmente, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. La elección intermedia de noviembre en EU es para Trump una presión creciente, lo que lo vuelve mucho más peligroso.

El caso del Tren Interoceánico

Esta semana la FGR dará a conocer el dictamen de las causas del accidente del Tren Interoceánico. Fue una tragedia. 14 personas perdieron la vida y hubo más de 100 heridos. Los familiares de las víctimas y la población en general necesitan saber la verdad.

Hay que dirimir responsabilidades sin ánimos de revancha política ni mucho menos. ¿Qué falló? ¿Cómo se puede arreglar? La idea es que el Tren recupere sus recorridos y sea, como se previó, un detonante de desarrollo en la región; siempre y cuando, claro, garantice la seguridad de los usuarios.

Hay algo importante, con el dictamen presentado comenzará la reparación integral del daño para todas las personas afectadas por el descarrilamiento. Adelante.

Uruapan, que investiguen a todos

Los avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo han generado un efecto doble en Uruapan. Por una parte, la expectativa de que la impunidad sea vencida, por la otra, el hecho de que se haya detectado complicidad entre gente muy cercana al exalcalde, lo que perfila alta traición. Todos se ven con resquemor.

Incluso, aunque usted no lo crea, hay voces que piden que la indagatoria alcance a Grecia Quiroz, la viuda de Manzo que hoy es la alcaldesa. Ella tuvo que decir que está en total disposición de colaborar con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, subrayando que su administración no tiene nada que ocultar.

No es que algo la señale ni mucho menos, pero la suspicacia se extiende a todos los rincones de Uruapan. Hasta donde ha llegado el largo brazo de la delincuencia organizada que rasga el tejido social.

El primero y contando

En Oaxaca, de cara a la jornada de revocación de mandato que se celebrará el próximo domingo 25 de enero, el Instituto Electoral de Oaxaca aprobó los lineamientos para la entrega y devolución del Listado Nominal Electoral a las representaciones de los partidos políticos ante las Mesas Directivas de Casilla.

De igual modo, las consejerías electorales aprobaron los lineamientos para el registro de los representantes de partidos políticos y las acreditaciones de observadores en las casillas, por lo que todo está listo para que las oaxaqueñas y oaxaqueños acudan a las urnas en el que será el primer ejercicio de participación ciudadana de ese tipo en un gobierno estatal,

Los ciudadanos podrán responder si están de acuerdo que el gobernador Salomón Jara continúe en su cargo o lo deje por pérdida de confianza.