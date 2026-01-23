El Botox se arrugó

El Botox fue detenido El operativo se desplegó en la región de Tierra Caliente, Michoacán (Crónica Digital)

Nunca es tarde para las buenas acciones. Finalmente, las autoridades federales capturaron a César Sepúlveda, a quien llaman El Botox, que por años operó de manera impune en la región de Apatzingán. Se trata de un extorsionador de altos vuelos ligado a los asesinatos de Hipólito Mora y, más recientemente, de Bernardo Bravo, el líder limonero.

Con la captura del extorsionador en jefe, el Plan Michoacán avanza varias casillas. El Botox comandaba a un grupo de criminales, Los Blancos de Troya, que recorrió el conocido camino en Michoacán de pasar de grupo de autodefensa a banda criminal.

Durante años trascendieron múltiples avistamientos del Botox y sus secuaces en diversas poblaciones de Tierra Caliente. Dicen los que saben que era discreto, pero no se escondía. Las autoridades de la entidad deben muchas explicaciones.

Puebla, buenas cuentas en seguridad

La construcción de la paz es una tarea colectiva. Para obtener resultados nadie se puede quedar al margen. Articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en Puebla es el mérito del gobernador Alejandro Armenta, que ha puesto en el tema voluntad política y experiencia.

Con colaboración interinstitucional e inteligencia, de septiembre de 2024 a 2025 el delito de homicidio doloso disminuyó 41 por ciento, que es un logro significativo. No obstante, no conduce a triunfalismos engañosos sino a profundizar las estrategias que han funcionado, como invertir en tecnología y capacitación para los policías, así como insistir en el programa de desarme, que es crucial.

El camino por recorrer todavía es largo, pero hay alicientes para continuar. Puebla quiere inversiones nuevas y más turismo; la paz es una condición ineludible para lograrlo.

A tiro de piedra

El nuevo periodo ordinario de sesiones está a tiro de piedra. Se aleja la posibilidad de llegar al primer día con el tema de la reforma electoral planchado.

Aunque no se conoce el texto definitivo de la propuesta de la Comisión Presidencial, es claro que incluye reducción en las prerrogativas y en el número de plurinominales y eso puede pegar en la línea de flotación de varios partidos, incluidos los todavía socios de Morena, PT y PVEM, que están alarmados ante la posibilidad de perder espacios.

Como reflejo del ánimo imperante, la bancada de Morena tendrá una micro reunión plenaria en la que solo piensa invitar a dos funcionarias para tocar el tema dominante que es la reforma electoral. Van la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica, Esthela Damián, para aclarar dudas de la reforma, o lo que quede de ella.

Marcelo acumula millas

Donald Trump tiene tantos frentes abiertos que se atrevió a decir hace algunos días que el tema del T-MEC era irrelevante. La comunidad empresarial de EU lo corrigió al día siguiente, pero quedó claro que se avecina una negociación ríspida que tal vez no llegue a buen puerto.

La renovación del T-MEC, su optimización, es acaso la única oportunidad que tienen los países de América del Norte para competir con posibilidades de éxito con las potencias asiáticas. Lo tienen claro casi todos excepto Trump, que anda en otras cosas, como aterrizar en Groenlandia.

Así las cosas, entre las tareas que tiene en el corto plazo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, será poner el tema del tratado como importante, prioritario incluso, para EU como ya lo es para México. Marcelo acumulará millas, ojalá encuentre interlocutores atentos.