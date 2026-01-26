Pepe Grillo: Ministros meten reversa

Los ministros de la SCJN se tardaron en encontrar la reversa de sus hermosas camionetas, pero finalmente lo hicieron y los vehículos van de regreso a la agencia de la que nunca debieron salir. Un coro nacional les pidió reconsiderar y, en efecto, lo hicieron.

Fue una suerte de autocrítica. Recordaron que todo el numerito de la Reforma Judicial se fundamentó en los privilegios indebidos de sus antecesores.

Tomaron posesión y una de sus primeras decisiones fue camionetas nuevas para todos, faltaba más. Antes, aunque usted no lo crea, también se hicieron una limpia contra los malos espíritus, comenzando por el de la codicia, que se enquista. Que cada uno se gaste su dinero en lo quiera, pero no el dinero público, ese hay que alejarlo lo más posible de los chamanes careros y los ministros bisoños.

Aduanas, eficiencia y honestidad

El Estado mexicano a lo largo de múltiples décadas no le ha podido encontrar la cuadratura al círculo de las aduanas. Administraciones y partidos van y otros vienen, pero las aduanas siguen siendo un hoyo negro donde cohabitan ineficiencia y corrupción.

¿El gobierno del segundo piso romperá la maldición? Hay que reconocer, por lo pronto, que hay voluntad política para que las cosas cambien y las compuertas de las aduanas no se abran y cierren según el mejor postor.

La Agencia Nacional de Aduanas tiene ahora la responsabilidad. La recaudación aumenta y las quejas de los empresarios bajan, señal de que hay gente profesional al mando. Ya veremos si el actual gobierno logra romper el círculo vicioso y recupera las aduanas.

Revocación en Oaxaca

La jornada electoral para la revocación de mandato en Oaxaca deja lecciones.

El gobernador Jara se dijo dispuesto a irse a su casa de inmediato si la gente lo pedía. No tendrá que hacerlo. La primera revocación de mandato a nivel estatal tuvo resultados previsibles y que se alinean con la idea de “mayor participación ciudadana” en la evaluación de sus gobernantes, como lo promulgo en su momento López Obrador.

El gobernador Jara estuvo de buen humor todo el día y en los círculos de la política oaxaqueña se comenta: “a ver que gobernadora o gobernador morenista se anima igualmente a ser evaluado a la mitad de su mandato”.

INE, tensión creciente

Al interior del Instituto ya se habla abiertamente de que algunas consejerías están obedeciendo más a consignas externas que al interés institucional. En particular, dicen allá, Bell, Humphrey, Ravel han sido vinculados con las demandas del llamado grupo de los “Woldies”, desde donde se empuja la narrativa de divisiones y falta de control.

Paradójicamente, según esta versión, mientras el INE opera con normalidad y coordinación en sus áreas, estos consejeros insisten en exigir sin razón, magnificando diferencias y contribuyendo a un desgaste innecesario que termina afectando no a personas, sino a la credibilidad del órgano electoral en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.