No se equivoque señor Cravioto, que no va por ahí

¿Diosidencia?... no sé, pero viene a cuento la referencia porque justo mañana viernes 30 de enero se cumplen 16 años del fallecimiento de la siempre bien recordada y extrañada Ita Osorno -fundadora y alma eterna del Refugio Franciscano- y ahora será fecha en que procederá, por mandato judicial i-na-pe-la-ble, la restitución del predio cuajimalpense que desde hace ya casi 49 años han venido ocupado, generación tras generación, los perros y gatos mayormente dañados y abandonados en la capital mexicana y partes del Estado de México adyacentes. Lugar… en-tien-da-se… donde esas almitas quebradas siempre han encontrado hogar y familia con sus tutores y cuidadores, varios de ellos con experiencia presencial y activa de más de 40 años, tiempo en que les han proporcionado harto amor rehabilitándolos a su paso, acogiéndolos y comprendiéndolos en su inmenso dolor y desconfianza, acciones que han permeado en la ciudadanía que hoy los defiende contra viento y marea. Y todos cuentan con nombre e historia propios.

Perros del Refugio Franciscano enviados al Deportivo Galeana. (SUNNY QUINTERO)

Es por lo anterior que César Cravioto, Secretario de Gobierno de CdMx y por ello mismo ser-vi-dor público financiado por el pueblo bueno y sabio del que el sector protector de animales no humanos somos parte ineludible, debe entender que haber amenazado (¡y luego por escrito!) al Patronato del Refugio Franciscano y con ello a todos sus orgánicos seguidores, lejos de sumar nos reventó más, pues ha de saber que por la buena somos gente padrísima, pero por la mala… ya vio hasta donde somos capaces de escalar por esas criaturas, así que, no debió intentar confundir al respetable haciendo creer que las manifestaciones en las RR.SS. contra la Jefa de Gobierno y las marchas, que seguirán, insisto, hasta el regreso de Los Franciscanitos a su legítimo hogar, tienen un origen oscuro porque… ahí sí que no somos iguales. Asimismo, estuvo fuera de lugar quejarse de que se treparon los partidos políticos a la causa porque sabe bien que es vil oportunismo al que también se trepó la mismísima morenista Luisa María Alcalde, aunque ella para defender a la hermana mayor. ¿Ahí sí se vale? Entiéndale bien, don Cravioto, que se trata y se seguirá tratando de plantones y de una lucha no “beligerante”, como la mal clasificó, sino de un democrático derecho constitucional que nos asistirá hasta recuperar a los mil noventa y cinco perros (muchos ya fallecidos tras el operativo-berrinche de la señora @ClaraBrugadaM) y 39 gatos (menos los dos que se murieron a cargo de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP) que hasta el día de su violento e improcedente, pero irregular e ilegal saqueo, habían venido conviviendo y recuperándose pacíficamente del inmenso daño sufrido en las calles de la ahora supuesta “ciudad animalista”. Por ello, haber detectado animales rotos emocionalmente, desconfiados y con cicatrices de guerra y/o enfermedades crónico-degenerativas tras su supervivencia en las calles y barrios capitalinos, es lo que había y seguirá habiendo en un lugar tan hermoso y de paz, donde contrario a lo expuesto por la fiscala Bertha Alcalde sí consta la existencia de ese campo florido, espacio donde a diario y por turnos pasean los lomitos en plena libertad, especialmente luciendo más en el mes de septiembre, porque esas florecitas silvestres rosa mexicano, blancas y amarillas que los adornan en videos recientes y pasados, son de esa temporada. Curiosamente no brotan donde hay humanos. ¡Ah!, y eso de que los peritos expertos de la FGJCdMx revisaron perro por perro, tal como reclamé en mi texto pasado que no lo hubieran hecho, eso sí que es falso de toda falsedad, ya que incluso obligadamente debió transcurrir el ejercicio en presencia de los abogados de la parte acusada y de los mismos médicos veterinarios que los han atendido por años y a quienes no dieron ni la mínima oportunidad para explicarles caso por caso. Lo anterior, a fin de no amañar el procedimiento que, justo por esas faltas (todas) al debido proceso, deberá ser nulificado y reiniciado. Por cierto y a ese respecto, la médico cirujano con especialidad en pediatría y también médico veterinario zootecnista con acreditación como perito forense en maltrato animal, la Dra. Antonia Sánchez del Villar, ayer mandó recadito contundente a la fiscala en relación al tiempo que se lleva levantar un dictamen por individuo y que en ocasiones es hasta de un mes. Siendo así, la celeridad para haber revisado a mas de mil perros es totalmente cuestionable o… ¡qué chingones peritos tenemos en la capital mexicana!, pero entonces, mi no comprender que en múltiples imágenes veamos a muchos de esos perros sanos y bien, tanto, que hasta improcedentemente los están promoviendo para adopción, incluso la misma señora Brugada, desconociendo que eso no es factible mientras el procedimiento no termine y se dictamine, en tal caso, algún decomiso. Por ahora esos animales, todos, sólo están bajo aseguramiento. Continuaré, porque no me dejan llegar a lo de las donas y las ratas y ahora hasta una posible obstrucción gástrica por el relleno de camas que están deshaciendo mis queridos, rebeldes y asilvestrados Franciscanitos.

producciones_serengueti@yahoo.com