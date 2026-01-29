Y ahora, violencia política

Sergio Torres y Elizabeth Montoya Los diputados fueron emboscados y baleados en Sinaloa

Otra balacera en Culiacán. Una más. La nota tendría acaso un espacio pequeño en páginas interiores, de no ser porque las víctimas fueron, en esta ocasión, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya que salvaron la vida, aunque están hospitalizados por herida de bala.

Los atacaron cuando salían del Congreso local lo que muestra que, literalmente, nadie está a salvo en la ciudad.

Sumar violencia política a la añeja guerra entre Chapitos y Mayos es algo que ni siquiera la capital de Sinaloa podrá soportar. Es claro que se requieren refuerzos federales y patrullaje permanente. La paz está lejos de tener una oportunidad en la entidad.

T-MEC, cambios estructurales

Colapsar el T-MEC sería un error de proporciones históricas para los países de América del Norte. Entre otras razones porque es su única oportunidad para contener la avalancha comercial china.

Que Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dos profesionales, estén trabajando juntos rumbo a la renegociación del acuerdo es una buena noticia.

Dicen que vienen reformas estructurales, es natural, los tiempos y las circunstancias cambian. La negociación será intensa, pero si los tres gobiernos asumen que el tratado debe continuar, esa certidumbre tendrá efectos positivos en la economía regional, incluso antes de la firma.

Modelo Coahuila

¿Cuál será el peso de los gobernadores en la elección general del 2027? ¿Un buen gobierno augura triunfos electorales? Las respuestas no son sencillas, pero es claro que la aceptación popular de un mandatario en funciones puede transmitir sensaciones de triunfo al partido que lo postuló, aunque el nombre del gobernador no aparezca en la boleta.

De ahí el interés de los partidos por seguirle la pista al desempeño de los gobernadores. En reciente encuesta de Polls, el gobernador mejor ubicado del país fue Manolo Jiménez, de Coahuila . El mandatario coahuilense suele estar en los primeros lugares, porque ha logrado conformar un gobierno cercano a la gente, con altos niveles de seguridad, que da confianza a los empresarios, a pesar de que Coahuila, que es el último bastión tricolor, ha resentido como pocos los embates de las políticas arancelarias de Trump.

Colegas asaltados

Un grupo de comunicadores adscritos al Cepropie, la entidad encargada de documentar las actividades de la presidenta, fue asaltado en una carretera de San Luis Potosí que tiene pésima fama, la 57 Norte, en las inmediaciones de Matehuala. Estaban trabajando. Les quitaron su dinero y su equipo. Hay algunos videos de lo ocurrido lo que puede ayudar para que, por lo menos en esta oportunidad, los maleantes no se salgan con la suya.

Que pierdan la máscara

Con sus arranques de barbarie, los agentes del ICE están exhibiendo que gobierno de Trump tiene en la mira a sus propios ciudadanos, lo que ya tiene repercusiones políticas. Los demócratas no pueden dejar pasar la oportunidad y ya hicieron en el Capitolio la demanda formal de que los agentes de migración, de gatillo rápido, actúen sin máscara para que puedan ser identificados cuando incurran en un delito. Ahora trabajan enmascarados como pistoleros de algún cartel, de esos que allá consideran narcoterroristas.

BC, investigación en curso

Avanzan investigaciones contra Jesús Alejandro Ruiz por la falsedad en su declaración patrimonial en su tiempo como superdelegado en Baja California. Se le señala que no reportó la venta de un terreno que adquirió en 2 mdp y fue vendido en 11 en el Fraccionamiento Villafontana de Mexicali.

El terreno lo vendió en una operación que involucró a Milton Rubio, ligado a la empresa Aguas de Rosarito (filial de Consolidated Water). A dicho grupo, el exgobernador Jaime Bonilla le dio un contrato por 51 millones de dólares. El actual gobierno de Marina del Pilar Ávila debió demandar a este mismo grupo por incumplimiento de contrato.

La investigación sigue en curso.