Adán, tierra y lodo

El líder de la mayoría legislativa en el Senado, Adán Augusto anuncia que la ley de Aguas pasará directo al pleno para su discusión y aprobación

Que Adán Augusto López siguiera al frente de la Junta de Coordinación Política del Senado era una irregularidad mayúscula que, finalmente, ha sido corregida. Pasó demasiado tiempo. Pesan sobre él señalamientos gravísimos.

No se olvida la presunción de inocencia, desde luego, pero las investigaciones tienen que llegar hasta donde tope. No solo en el caso del policía Bermúdez Requena y el grupo delictivo de La Barredora, que se ensañó con Tabasco, sino otros señalamientos de probable conflicto de interés, que le permitieron autodenominarse como el notario más exitoso del sureste.

Una vez que se conoció la noticia de que sale de la coordinación senatorial, comenzaron a circular versiones diversas sobre qué mano fue la que finalmente le dio el empujón definitivo. Podría ser incluso una mano foránea. Adán dijo que se dedicará al trabajo en tierra, acorde con su perfil de barredor en jefe.

Sin poner en riesgo a México

Hacia elfuturo, hay una tarea compartida en el plano internacional, lograr una transición ordenada en Cuba. A nadieconviene, nisiquiera a la CasaBlanca, unacrisis humanitariay un periodo decaos en la isla, porque a río revueltoganancia de pescadores. Es prudente laposición adoptada por elgobierno mexicanode continuar la ayuda sin poner enriesgo al país por el amago de los aranceles.

A estasalturas es claro para todos que la prioridad deTrump es llegar a la elección de noviembre en EU con elasunto Cuba resuelto. No con la isla en llamas, porque eso atenta contra la seguridad continental.

Procede hacer un trabajo diplomático y políticodel más alto nivel yahí esdonde seapreciará mejorla prudencia de la presidenta mexicana. Los expertossostienen queal gobiernode Cuba se le agotaron las fichas, lequeda la negociación o el estallido.

Arrancó con minutosde silencio

Ya con el poblano IgnacioMier en el puente demando de la CámaraAlta,sellevó acabo la sesión de Congreso General que dio inicio al periodo ordinariode sesiones.

Se rindieronhonores a los senadores Gustavo Sánchez y Francisco Barrio, fallecidosrecientemente y, tome nota, de la tía y la prima deMario Delgado, titular de la SEP, quefueron asesinadas por un comando que irrumpió en sucasa de Colima.

Hasta hace poco eltema casi único del periodo era la reforma electoral, pero lo ciertoes que se ha venido desinflando yhay muypoco entusiasmo en la bancada mayoritaria para entrarleal asunto. Se trata de un temaque noacepta errores.

Febrero, mesdel Ejército

Este lunes seconcretan cambiosrelevantes enmandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El generalsecretario RicardoTrevilla anunció que el generalde DivisiónEnrique Martínezasume como subsecretario. El general Hernán Cortés Hernández, excomandante de la Guardia Nacional, llegará a la Oficialía Mayor de la Defensa. En tanto, el general de División de Guardia Nacional Guillermo Briseño Lobera, será designado como nuevo comandante de la Guardia Nacional.

Es asícomo el instituto armadoarranca el mes de febrero, que es elmes del Ejército que tienesu momentoculminante eldía 19 cuando se celebra la creacióndel ejércitoconstitucionalista en 1913, quedesde entonceses garante de la preservación de las institucionesdemocráticas del país.

No les pega el sol

El chiquipartido capitalino del Sol Azteca busca atacar al Instituto Electoral de la CDMX, acusándolo de parcialidad al no reconocer a Nora Arias como presidenta de dicha formación politica.

El caso es que los propios estatutos del PRD capitalino indican que no puede ser dirigente quien sea legislador, así que Nora no ocupa, por estatutos ese papel.

La perredista ha buscado notoriedad atacando al Instituto, cuando en realidad es la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF la que resolvió ya que no puede ocupar esos dos encargos (violando sus propios estatutos). Ni como ayudarlos.