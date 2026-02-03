Beneficios del Mundial 2026

Mundial 2026

Por donde se le vea, es indudable que la realización del Mundial de Futbol, que se llevará a cabo entre los días 11 de junio y 19 de Julio, será un evento que dejará grandes beneficios para nuestro país. Aunque se comparta con EU y Canadá, ésta será la tercera copa del mundo que se celebra en México.

Además de la inauguración del importante evento, ese mismo día 11 se jugará el primer partido para la selección mexicana y será contra Sudáfrica. Se jugarán en total cinco partidos en la CDMX, cuatro en Guadalajara y otros tantos en Monterrey, un total de 13 partidos repartidos en las tres sedes, que invertirán millones de recursos para recibir a los visitantes.

Para los aficionados a este deporte, será una verdadera fiesta. También se espera importante derrama económica en favor de las economías, especialmente de las ciudades sede. El Gobierno y las secretarías de turismo de cada entidad han mencionado cifras demasiado optimistas con un mínimo de 5 millones de visitantes al país, pero criterios más conservadores señalan que serán un poco más de 2 millones.

Lo cierto es que México se llenará de visitantes con intereses deportivos más que turísticos; sin embargo, los retos para autoridades y organizadores de la FIFA son colosales, especialmente en la logística para mover a los aficionados, la organización puntual de cada partido y sobre todo la seguridad, tema en el cual las autoridades de los tres niveles de gobierno enfrentarán una prueba de fuego.

En lo relativo al crecimiento económico para este año 2026, se prevé un impacto positivo pero modesto. Banamex estimó que será de 1.5, que es actualmente, a 1.6. El impacto más importante será en el renglón de hospedaje y servicios de alimentos. De un total estimado por la taquilla en una cifra de 208 millones de dólares, sólo el 10% beneficiaría al país. La mayor derrama sin duda vendrá para el hospedaje y alimentos, que se estima podría rebasar los 27 mil millones de pesos. De todas formas, el mundial será un bálsamo para desatorar, aunque sea en una pequeña parte el estancamiento del crecimiento económico de México que ha sido muy pobre desde hace ya varios años.

La fiesta que se vivirá para los aficionados que son millones servirá para hacer renacer el optimismo sobre el futuro que a ratos luce bastante incierto. Para el gobierno de la CDMX los costos en que se ha incurrido para que nada falte no se han dado a conocer, pero se sabe que no son menores, y que se ha tenido que contratar deuda que han disfrazado con varios instrumentos financieros privados donde el Fondo Mixto de Promoción Turística, haciendo una excepción sobre sus reglas de operación, ha hecho negociaciones con el banco HSBC de Jorge Arce y BBVA, a cargo de Eduardo Osuna, para financiar las obras de infraestructura de cara al mundial. Se habla de un crédito por 4 mil millones de pesos a 5 años que será liquidado con los recursos recaudados por el impuesto de hospedaje. Realmente se trata de una buena fórmula para allegarse recursos que no mermen las finanzas comprometidas de la ciudad y que será autofinanciable.

Lo que sí ha provocado bastante malestar son los precios de los boletos ya que en los mundiales previos no eran tan altos y permitían que personas de menores recursos pudieran adquirirlos a precios más accesibles. Hoy se habla de precios muy elevados y como siempre ocurre, los acaparadores revenden los boletos, lo que nunca se ha podido evitar.

Sin duda el reto de mayor importancia y preocupación, será el de la seguridad, tema que deberá atenderse con extrema eficacia y eficiencia para que siempre tengamos saldos blancos en los eventos y la fiesta sea una oportunidad para mostrar a México ante los visitantes como un país cuya ciudad capital es de las más visitadas del mundo por su enorme oferta de atractivos de todo tipo como monumentos coloniales, barrios típicos, sitios arqueológicos, museos, variada gastronomía y sobre todo la hospitalidad amigable y cálida que siempre ofrecen los mexicanos.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com