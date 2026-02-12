Arriba 2 a 1

Ruth González Silva (Daniel Augusto)

Quienes pensaban que el tema del nepotismo en San Luis Potosí y Zacatecas para 2027 estaba resuelto, lo mejor es que lo piensen de nuevo. Y es que los aspirantes no quitan el dedo del renglón. De pronto, sin decir agua va, el senador Manuel Velasco dijo que la senadora Ruth González Silva, ambos del Verde, es la mejor colocada en las encuestas con una ventaja de 2 a 1 sobre el segundo lugar. La destapó, dicen las crónicas periodísticas.

Ruth es la esposa del gobernador en funciones, Ricardo Gallardo. ¿De verdad creen, se pregunta la gente, que en Palacio Nacional puede haber un viraje, cambiar de posición y darle la bienvenida al nepotismo político después de meses de denostarlo?

Lo cierto, dicen los que saben, es que el tema de las nominaciones para las gubernaturas en el 2027 se metió a la negociación de la reforma electoral entre el gobierno y PVEM y PT. Están en la etapa del dando y dando. Todos quieren una rebanada más grande del pastel.

Operativos conjuntos llegaron para quedarse

En un operativo conjunto entre la Guardia Costera de EU y la Marina Armada de México se logró el aseguramiento de varias toneladas de polvo blanco con las características de la cocaína.

Mientras eso ocurría en aguas del Pacífico, los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad estaban en EU en una reunión con el jefe del Comando Norte del Pentágono, el general Gregory M. Guillot, de quien oiremos hablar con mucho más frecuencia en los próximos días.

Circula la versión de que los operativos conjuntos se multiplicarán. Los operativos no desdicen la soberanía; de hecho, son una forma ingeniosa de defenderla, porque son la principal defensa contra las acciones unilaterales del Ejército americano.

Layda vs. Ricardo

El oficialismo es una pradera seca de la que brotan pequeños incendios que demuestran que los ánimos están caldeados al interior del grupo en el poder. Uno de los más recientes encontronazos lo protagonizaron Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y el diputado zacatecano, Ricardo Monreal.

Monreal, que es coordinador parlamentario, pidió que regrese la concordia entre la gobernadora y la bancada morenista del Congreso local. Algo de sentido común. Layda, que comentan está fuera de control, respondió demandando a Ricardo que no se meta y que mejor arregle su chiquero. Así se llevan.

Para que la bronca no escale dicen que Monreal ya pidió amor y paz, seguro por la cercanía del Día de San Valentín. Acaso incluso mande unos chocolates al Palacio de Gobierno de Campeche para endulzar a la duelista.

El Paso, la verdad sospechosa

La verdad, porque parece mentira, nunca se sabe, dijo el clásico. La versión de que el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, suspendió actividades porque detectó drones enviados por los carteles al sur de la frontera, tiene para los conocedores cero verosimilitud.

Lo que se preguntan expertos es ¿para qué quisiera un grupo delincuencial calentar una plaza que está que arde? Un acción de ese rango podría provocar una reacción destemplada de fuerzas americanas, ¿Eso lo que se está buscando? Hay una tensión creciente en la franja fronteriza, cualquier error puede salir caro.

Expansión educativa

El gobierno avanza en la expansión educativa. De 20 escuelas a construirse en 2026, ya fueron inauguradas tres. La más reciente en García, Nuevo León, donde el CBTIS 299 abrió sus puertas.

Ahí Mario Delgado, titular de la SEP, resumió sin rodeos el proyecto educativo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: preparatorias y universidades cerca de casa para que la distancia o la economía familiar no sean obstáculo para los estudiantes.

Además, resaltó la entrega de becas para estudiantes, apoyos que irán desde primaria hasta la universidad. Hechos no promesas.