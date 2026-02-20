Reforma desdibujada, no

Claudia Sheinbaum Presidenta de México (Mario Guzmán/EFE)

No tiene caso enviar una reforma electoral desdibujada, dijo la presienta Sheinbaum. El gobierno presentará oficialmente su iniciativa el próximo martes, Día de la Bandera, y ya los partidos, sus fracciones en el Congreso, reaccionarán según sus intereses.

Morena, todavía sin conocer el contenido de la reforma, adelantó que votará a favor, es obligatorio para todos advirtió Ricardo Monreal a sus correligionarios. Después añadió algo que prepara el camino: será difícil sacar la reforma a contrarreloj y sin consenso. De modo que literalmente cualquier cosa puede pasar.

La reforma no transitará sin el respaldo de PT y PVEM que incluso hoy siguen renuentes a dar el sí a una reforma que, dicen ellos, en lugar de beneficiarlos los perjudica. El único que ganaría sería Morena, pero al partido en el poder no le alcanza para sacar solo la reforma. ¿La coalición gobernante está en riesgo real?

Ejército, sentido social

El general Ricardo Trevilla, titular de Defensa, sostuvo que el Ejército ha reforzado su sentido social en con el gobierno de la primera comandanta suprema en la historia, Claudia Sheinbaum.

Trevilla habló durante la celebración del 113 Aniversario de la creación del instituto armado. La sede del evento fueron las instalaciones de la Industria Militar en Oriental, Puebla. Ahí reveló que se han registrado cambios en los planes de estudio para incorporar más materias sobre derechos humanos y protección civil con la idea de alimentar el espíritu humanista mediante el acercamiento con la sociedad.

Al mismo tiempo han desempeñado con más efectividad su tarea central de defensa de la soberanía y de la integridad de los ciudadanos. Trevilla dio algunas cifras. Resaltó que se han detenido a más de 32 mil personas relacionadas con delitos, asegurado más de 18 mil armas, más de 160 toneladas de diversas drogas y alrededor de 2 mil laboratorios de metanfetaminas han sido desmantelados.

CSP

Hugo Eric Flores, pastor mayor, se quiso pasar de listo, pero no. El nuevo partido político que está formando, y que se encuentra a casi nada de obtener el registro por parte del INE, se llama Construyendo Solidaridad y Paz. Acaso se piense que es un nombre ramplón, pero tiene jiribilla ya que se abrevia CSP, justo como se abrevia el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Coincidencia en un ámbito en el que, según los expertos, no hay coincidencias?

Por lo pronto Palacio Nacional, a través de la Consejería Jurídica, ya envió al INE una queja para que el partido, que vendría a tomar el lugar del PES, cambie de nombre para evitar confusiones. Es un argumento sólido. La pelota está en la cancha del instituto.

“Daños colaterales”

Es inadmisible que el gobierno municipal de Acapulco y el estatal de Guerrero simplemente no puedan brindar seguridad al transporte público del puerto. Pasan días, meses y años y la gente, en particular los habitantes de las colonias populares, se juegan la vida al tratar de regresar a casa.

Un nuevo ataque dejó lo que las autoridades denominaron “Daños colaterales “dos chicas del Colegio de Bachilleres fueron alcanzadas por las balas; una de ellas, de 16 año, perdió la vida, la otra está en el hospital. El chofer del transporte también murió. Padres de familia llamaron a la población a movilizarse.

Nazario rindió protesta.

El equipo político de Gustavo A. Madero, encabezado por Janecarlo Lozano, anotó un movimiento que no pasó desapercibido: Impulsó a Nazario Norberto Sánchez como magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde ya rindió protesta.

Nazario exdiputado local ahora da el salto al tablero federal. En el norte capitalino ven la jugada como estratégica: una magistratura que fortalece al grupo y se alinea con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum